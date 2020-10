Foto: PA IMAGES/ SCANPIX/ LETA

Prinča Harija un Meganas privātajā dzīvē pamatīga krīze: Mārkla lielākoties nepavada laiku kopā ar vīru un dēlu Ieteikt





Kāds no Saseksas hercogu kaimiņiem Santabarabarā, izdevumam “New Idea” izstāstījis, ka, viņaprāt, viņa jaunajiem kaimiņiem privātajā dzīvē esot pamatīga krīze attiecībās. Izrādās, ka princis Harijs lielāko daļa laika pavadot mājās viens pats bez sievas Meganas Mārklas. Viņa kompānija diendienā ir mazais dēliņš Ārčijs un suņi. Savukārt Megana Mārkla gandrīz katru dienu ir redzēta netālu esošajā viesnīcas kompleksa restorānā “Stonehouse”, kuru viņa ir pārvērtusi par kaut ko līdzīgu savam nelielam birojam, jo turp viņa ierodas katru dienu ar savu datoru un piezīmēm.

Aculiecinieki stāsta, ka Megana tur ir redzama katru dienu, bieži vien no agra rīta līdz vēlam vakaram un tur viņa rīko arī dažādas tikšanās ar iespējamajiem darījumu partneriem. Esot bijušas arī reizes, kad hercogiene tur esot uzturējusies līdz vēlai nakts stundai un mājās atgriezusies pēc pusnakts. Savukārt princis Harijs šajā restorānā vispār nekad nav bijis redzēts.

Megana ir kļuvusi par tik biežu restorāna viešņu, ka citi klienti jau sāk jautāt, vai viņa gadījumā nav pārcēlusies dzīvot uz viesnīcu, kuras paspārnē ir smalkais restorāns “Stonehouse”.

Šajā pieczvaigžņu viesnīcā ir kotedžu komplekss ar atsevišķām mājiņām, koptiem dārziem, kas prasmīgi paslēpj viesnīcas iemītniekus no ziņkārīgo skatieniem. Ņemot vērā to, ka šai viesnīcai ir nevainojama reputācija, darbinieki vienmēr rūpējas par savu viesu anonimitāti, tāpēc nevienam nav jāuztraucas par to, ka kāds darbinieks varētu par kaut ko izpļāpāties.

Kaimiņš, kas presei stāstījis savas pārdomas uzskata, ka krīzes pamatā ir fakts, ka Meganas Mārklas ambīcijām nav robežu: viņa vēlas kļūt par ļoti veiksmīgu biznesmeni izklaides jomā, kas hercogienei pašai šķiet daudz interesantāka nodarbošanās nekā būt prinča sievai un vienkārši mātei. Tāpēc tagad Meganas prioritāte ir darbs un tikai pēc tam vīrs un dēls.

Megana Mārkla, saprotams, 14 miljonu ASV dolāru vērtajā Santabarbaras savrupnamā varētu iekārtot sev elegantu un modernu biroju, tomēr viņa nevēloties strādāt mājās, kurās ir mazs bērns, dzīvnieki un vīrs… Tā rezultātā, hercogiene kopā ar savu ģimeni šobrīd pavada ļoti maz laika.

