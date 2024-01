Keita un Viljams apmeklē karalisko varietē

Princi Viljamu pamatīgi saniknojis prinča Harija “atklātais uzbrukums” viņa sievai Keitai Ieteikt







Princis Harijs skandalozajā “Netflix” dokumentālajā seriālā apgalvojis, ka karaliskās ģimenes vīrieši var izjust kārdinājumu vai pamudinājumu, spiedienu precēties ar kādu, kura atbilst noteiktiem standartiem. Šis apgalvojums nemaz nav paticis prinča Harija brālim, ziņo ”The Sun”.

Harijs sacīja: “Es domāju, ka daudzi karaliskās ģimenes locekļi, īpaši vīrieši, varētu izjust kārdinājumu vai pamudinājumu apprecēties ar kādu, kas atbilstu standartiem, nevis kādu, ar kuru viņiem ir lemts būt kopā. Lēmumu pieņemšana ar galvu vai sirdi atšķiras.”

Taču viņa komentāri, kurus varēja uztvert kā vēršanos pret viņa brāļa sievu princesi Keitu, princi Viljamu padarījuši niknu.



















Keita Midltone apmeklē labdarības organizāciju Londonā

Karaliskais eksperts Roberts Hārdmens savā jaunajā biogrāfijā “Charles III: New King, New Court. The Inside Story” apgalvojis, ka, pēc Viljama domām, komentāri bija zemiski.

Papildu visiem pārējiem uzticības pārkāpumiem, šeit bija Harijs, kas klaji uzbruka Keitai.

Hārdmens apgalvoja, ka nav skaidrs, vai Harijs apzināti vērsās pret Keitu, taču Viljams jūtoties sarūgtināts par prinča Harija komentāriem. Viņš piebilda, ka ne karalis Čārlzs, ne princis Viljams nav lasījuši prinča Harija grāmatu “Spare”, taču viņi ir informēti par galvenajiem jautājumiem.

Taču, lai gan arī karalis jūtas nokaitināts, viņš ir pārāk aizņemts ar karaliskajiem pienākumiem, lai uzkavētos pie komentāru analizēšanas, stāsta kāds draugs.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.









































Harijs, Megana, Ārčijs un Lilibeta - britu karaliskā ģimene