FOTO. Princis Viljams Keitai pasniedzis neveiksmīgu dāvanu: "Es pat domāju, ka ar to mūsu attiecības beigsies"







Keita Midltone gadu gaitā ir saņēmusi daudzas dāvanas no sava vīra, taču viena no tām bijusi īpaši neidevusies, vēsta izdevums “The Sun”.

Pats Viljams teicis: “Viņa man to nekad neļaus aizmirst”, jo dāvana esot viņa sievu atstājusi pilnīgā neizpratnē.

Uzstājoties bijušā Anglijas izlases uzbrucēja Pītera Krauča podkāstā BBC Radio Five Live, Viljamss kautrīgi atzina, ka reiz Keitai uzdāvinājis binokli: “Es reiz savai sievai uzdāvināju binokli — viņa man to nekad nav ļāvusi aizmirst. Tas bija iepazīšanās sākumā, un es pat domāju, ka ar to mūsu attiecības beigsies.”

“Tas nebija labi. Godīgi sakot, man nav ne jausmas, kāpēc es viņai nopirku binokli, tobrīd tā šķita laba ideja.”

Jau iepriekš bijis zināms, ka karaliskās ģimenes locekļi Ziemassvētkos nereti viens otram dāvina vien simboliskas un jautras dāvanas, bet neizvēlas dārgas un ekskluzīvas lietas. Dāvanu pasniegšanā tiek ievērotas tradīcijas, tostarp dāvanu apmaiņa tieši Ziemassvētku vakarā.

Dažas no neaizmirstamākajām dāvanām, kas saņemtas un pasniegtas gadu gaitā karaļnamā, ir vannas cepure, ko nelaiķei karalienei Elizabetei reiz uzdāvināja viņas mazdēls princis Harijs, uz kuras rakstīts: “Vai dzīve nav ku*e?”

Runā, ka Keitai reiz Harijam pēc tam, kad viņš savulaik bija pieķerts vairākos skaļos romānos, ko atspoguļoja mediji, esot uzdāvinājusi komplektu “izaudzē savu draudzeni!”