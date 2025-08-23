Prinča Harija slepenā vēstule atklāj nezināmu saikni ar vectēvu princi Filipu kara laikā 0
Princis Harijs ir uzrakstījis slepenu vēstuli savam aizsaulē aizgājušajam vectēvam princim Filipam, kas publiski atklāta tikai tagad.
Vēstule tika atstāta pie vainaga ar sarkanām magonēm Nacionālajā Memoriālajā arboretumā Stafordšīrā, pieminot 80. gadadienu kopš VJ dienas (Japānas kapitulācijas pēc atombumbu uzlidojumiem 1945. gadā).
Princis Harijs vēstulē rakstīja par savu vectēvu, kurš dienēja Klusā okeāna kampaņā uz kara kuģa HMS Whelp. Vēstule bija adresēta arī tā dēvētajai “Aizmirstajai armijai”, kura cīnījās Birmā un citos Āzijas frontes punktos.
Harijs raksta: “Šajā dienā mēs pieminam tos, kuri izturēja visgrūtākos apstākļus, tālu no mājām un neiedomājamos apstākļos. Jūsu kalpošana bija drosmīga un nesavtīga, un pateicoties jums nākamās paaudzes, arī es, varējām dzīvot brīvībā.”
Princis uzsvēra, ka vectēvs par savu dienestu runājis ar pieticību, bet vienmēr dziļi cienījis tos, kuri karoja līdzās. Vēstulē Harijs piebilda: “Esmu pazemīgs jūsu priekšā, lepns par jūsu kalpošanu un dziļi pateicīgs par jūsu upuriem. Jūsu stāsts ir mūsu kopīgā vēsture, un tas nedrīkst tikt aizmirsts.”
Vēstule noslēdzās ar parakstu: “Harijs, Saseksas hercogs”.