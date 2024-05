Proktologs: Hemoroīdi ir labdabīga saslimšana – jūs no tās nemirsiet nost! Ieteikt







“Hemoroīdi ir izplatīta saslimšana. Daudziem cilvēkiem ir uzreiz priešstats, ka, ja ir hemoroīdi, tad uzreiz ir kāda operācija, kaut kāds lāzers un kaut kas nepatīkams,” tā savu komentāru TV24 raidījumā “Dr.Apinis” iesāka Paula Stradiņa Klīniskās universitātes (PSKUS) slimnīcas ķirurgs, proktologs un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) asociētais profesors Andris Gardovskis, diskutējot kopīgi ar citiem raidījuma viesiem – mediķiem – par taisnās zarnas saslimšanām, hemoroīdiem un zarnu vēzi.

“Bieži vien varbūt tikai pamainot diētu, dzīvesveidu un palietojot zāles, mēs varam konservatīvi tikt vaļā no šīs problēmas. Atšķirībā no resnās zarnas vēža, hemorīdi ir labdabīga saslimšana. Kā es saku pacientiem: jūs nemirsiet nost no šīs saslimšanas, visdrīzāk! Tās agrīnās stadijas mēs varam palīdzēt ārstēt medikamentozi, pamainot šo dzīvesveidu, un, protams, pieaugot šai stadijai, tad mēs lēnā garā ejam uz pa pusei ķirurģiskām metodēm vai uz pilnām ķirurģiskām metodēm, ārstējot šos hemoroīdus,” tā skaidroja PSKUS slimnīcas ķirurgs, proktologs Gardovskis.

