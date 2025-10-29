Puče: Oi, oi, oi – mūzikas akadēmijā seksuālo uzmākšanos aizstāj epistulārais žanrs 0

LA.LV
18:02, 29. oktobris 2025
Viedokļi

TV24 raidījuma “STOPkadri” vadītājs Armands Puče ironizē par jauniem notikumiem Mūzikas akadēmijā. Viņš piesauc pērnā gada skandālu par seksuālu uzmākšanos, bet nu akadēmijai ir jaunas likstas, par kurām izsakās Puče.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Vispār vajadzētu aizliegt Donu un viņa jauno dziesmu…” Mūziķa jaunākais veikums izraisa negaidītu sabiedrības reakciju 70
Kokteilis
3 spēcīgas raganas saskaņā ar zodiaka zīmi: strīdēties ar viņām ir bīstami
Latvijā plāno ieviest “cukura nodokli”: nosauc pirmās preces, kurām pavisam drīz strauji mainīsies cena 177
Lasīt citas ziņas

Komponists Ēriks Ešenvalds jau tā gāja pa ļoti šauru laipiņu, bet, kā nogāja, tā uzrakstīja atklātu vēstuli, ko vadība var uztvert kā emocionālu vardarbību.

Ešenvalds vēstulē raksta, ka nav skaidra darbinieku atlase, nav atklāti konkursi, dažiem nepamatoti celtas algas un pārkārti vienlīdzīgu tiesību principi. Un tā augstskola, par ko visi atceramies pagājušā gada cīņu par seksuālas uzmākšanās stāstiem, visu noraida, attaisnojoties, ka tiek sabalansēts budžets.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Smaga avārija Rēzeknes pusē pie Dzerkaļiem; iespējams, bojā gājis jaunietis
VIDEO. “Par 3 latiem Jelgavas Ledus hallē!” 22 gadus vecs “Prāta Vētras” reklāmas video liek ieplest acis
“Kā var nozombēt cilvēkus!” Veidemane izsakās par vienu no lielākajiem pēdējo gadu protestiem Rīgā

“Bet, Ērik, nu tu noriskēji, jo tev tas epistulārais žanrs, kurā tu tagad gribēji ierakstīties, varēja pavērsties pret tevi! Oi, oi, oi!” nosaka Puče.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kronlaku, kuru atbrīvoja no darba par iespējamu seksuālo uzmākšanos studentēm, liek atjaunot Mūzikas akadēmijas pasniedzēja amatā
TV24
“Saprotiet, viņi mācās ņemt naudu!” Puče ironizē par seksuālās vardarbības skandālu Mūzikas akadēmijā
Kurš atjaunos Mūzikas akadēmijas reputāciju?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.