Puče: Oi, oi, oi – mūzikas akadēmijā seksuālo uzmākšanos aizstāj epistulārais žanrs
TV24 raidījuma “STOPkadri” vadītājs Armands Puče ironizē par jauniem notikumiem Mūzikas akadēmijā. Viņš piesauc pērnā gada skandālu par seksuālu uzmākšanos, bet nu akadēmijai ir jaunas likstas, par kurām izsakās Puče.
Komponists Ēriks Ešenvalds jau tā gāja pa ļoti šauru laipiņu, bet, kā nogāja, tā uzrakstīja atklātu vēstuli, ko vadība var uztvert kā emocionālu vardarbību.
Ešenvalds vēstulē raksta, ka nav skaidra darbinieku atlase, nav atklāti konkursi, dažiem nepamatoti celtas algas un pārkārti vienlīdzīgu tiesību principi. Un tā augstskola, par ko visi atceramies pagājušā gada cīņu par seksuālas uzmākšanās stāstiem, visu noraida, attaisnojoties, ka tiek sabalansēts budžets.
“Bet, Ērik, nu tu noriskēji, jo tev tas epistulārais žanrs, kurā tu tagad gribēji ierakstīties, varēja pavērsties pret tevi! Oi, oi, oi!” nosaka Puče.