Kaujas mediķe Sarmīte Cīrule no Ukrainas: “Latvija, tavu bērnu dāvātais ģenerators palīdz kādam Ukrainas slimnīcā elpot” 0
Šoreiz no kara skartās Ukrainas pienācis personīgs un emocionāls stāsts – to sociālajos tīklos publiskojusi kaujas mediķe Sarmīte Cīrule. Viņa atklāj ne tikai veselības grūtības, ar kurām saskārusies pati, bet arī realitāti, kādā Ukrainas slimnīcām nākas strādāt elektrības un infrastruktūras pārrāvumu apstākļos.
Sarmītes pieredze atgādina, cik trausla ir ikdiena kara laikā un cik būtisks ir atbalsts, ko sniedz ziedotāji un palīdzības akcijas.
“Sveiki, dārgie latvieši, vēlos dažos vārdos pastāstīt kā man iet…” tā savu ierakstu iesāk Sarmīte. Turpinājumā viņa atklāj, ka februārī piedzīvojusi operāciju.
“Diemžēl karā piedzīvotais ir atstājis arī sekas manā ķermenī un hroniskas vainas, stresa, noguruma un ievainojumu dēļ, lika manīt… Tāpēc februārī man bija plānota operācija, kas Dņipro tika veikta ļoti veiksmīgi, bet ar mazu nokavēšanos. Kāpēc?
Orki saspridzināja elektro, gāzes un ūdens iekārtu stacijas. Atrados 7. stāvā. Nebija ūdens. Nebija elektrības. Visi plānveida izmeklējumi un operācijas tika atceltas divas dienas.
Nodaļās pacienti pieslēgti visādām aparatūrām. Kaut kur bija strāvas padeve un kaut kur nebija. Pacienti tika pārvesti no vienas palātas uz otru, tikai tāpēc vien, lai varētu tikt uzturēta dzīvība.
Šo gadu laikā esmu sadraudzējusies ar torakālās ķirurģijas nodaļas personālu, īpaši, māsu saimnieci. Tad varat iedomāties to stresu ko piedzīvoja pacienti, mediķi un pacientu tuvinieki.
Atkārtoju atkal un atkal. Lielās un “varenās” demokrātiskās valstis pieļāva gan Krimas aneksiju, gan karu Ukrainā… un to turpina pieļaut. Kas ir Ukrainas draugi? Kas ir un būs Latvijas draugi?
Pateicos katram Latvijas ziedotājam, kas atsaucās uz LSM aicinājumu ziedot. Mīļā, Latvija! Atceries, mana Māmuļa, Tu neesi piliens jūrā! Tavu bērnu dāvātais ģenerators palīdz kādam Ukrainas slimnīcā elpot, tātad BŪT DZĪVAM!
Jūsu kaujas mediķe, Sarmīte Cīrule.”