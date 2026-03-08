Cilvēka veselībai tie var būt ļoti kaitīgi – vai Latvijas veikalos tiešām tiek pārdoti produkti ar augstu pesticīdu līmeni? 0
Pesticīdi ir ķīmiskas vielas, ko izmanto, lai aizsargātu kultūraugus no kaitēkļiem, sēnītēm un nezālēm. Tie palīdz palielināt ražu un samazināt zaudējumus, taču ilgstoša vai pārmērīga šo vielu uzņemšana var negatīvi ietekmēt cilvēka veselību.
TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs uzdevis jautājumu par to, vai Latvijas veikalos pārdod produktus ar augstu pesticīdu līmeni.
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesors, zinātniskā institūta “Bior” direktora vietnieks Aivars Bērziņš norāda, ka šobrīd Eiropā un Latvijā ir salīdzinoši ļoti zems procents neatbilstošo pārtikas produktu, kuri ir testēti attiecībā uz pesticīdiem.
“Pesticīdiem tiek noteikti maksimāli pieļaujamie līmeņi, ir normas, ir robežas un ir pesticīdi, kurus ir aizliegts izmantot lauksaimniecības sektorā,” skaidro Bērziņš.
Viņš uzsver, ka patērētāji var būt droši, ka Latvijas veikalos netiek pārdoti produkti ar augstu pesticīdu līmeni.
