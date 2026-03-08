Cilvēka veselībai tie var būt ļoti kaitīgi – vai Latvijas veikalos tiešām tiek pārdoti produkti ar augstu pesticīdu līmeni? 0

LA.LV
9:18, 8. marts 2026
Veselam Uzturs

Pesticīdi ir ķīmiskas vielas, ko izmanto, lai aizsargātu kultūraugus no kaitēkļiem, sēnītēm un nezālēm. Tie palīdz palielināt ražu un samazināt zaudējumus, taču ilgstoša vai pārmērīga šo vielu uzņemšana var negatīvi ietekmēt cilvēka veselību.

Kokteilis
Naudas magnēti: šīs 3 zodiaka zīmes drīz sāks grābt naudu
Veselam
Gribi būt mūžam jauns un vesels? Uztura speciālistes ieteiktie 8 superprodukti to palīdzēs sasniegt
“Vai dzimumtieksmes apmierināšana ir iekļauta cenā?” Masieres dalās pieredzē, kas notiek aiz kabineta durvīm
Lasīt citas ziņas

TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs uzdevis jautājumu par to, vai Latvijas veikalos pārdod produktus ar augstu pesticīdu līmeni.

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesors, zinātniskā institūta “Bior” direktora vietnieks Aivars Bērziņš norāda, ka šobrīd Eiropā un Latvijā ir salīdzinoši ļoti zems procents neatbilstošo pārtikas produktu, kuri ir testēti attiecībā uz pesticīdiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Šodien pavasaris priecēs, bet upēs situācija kļūst arvien nopietnāka
VIDEO. Smiekli garantēti: palaidnīga govs iegāž saimniecības darbinieku ūdenī
“Skumji, ka šādus radījumus ievēl valsts pārvaldē.” Ļaudis komentē Brēmaņa drausmīgo izgājienu

“Pesticīdiem tiek noteikti maksimāli pieļaujamie līmeņi, ir normas, ir robežas un ir pesticīdi, kurus ir aizliegts izmantot lauksaimniecības sektorā,” skaidro Bērziņš.

Viņš uzsver, ka patērētāji var būt droši, ka Latvijas veikalos netiek pārdoti produkti ar augstu pesticīdu līmeni.

Plašāk skaties pievienotajā video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Apdraudēti pasaules pārtikas krājumi – pie durvīm jau klauvē pamatīga “kukaiņu apokalipse”
Atklāts bīstams pesticīds dillēs: PVD atsijā gandrīz trīs tonnas Uzbekistānas produkcijas
Pat septiņu dažādu ķīmisku vielu pēdas! Eksperti ceļ trauksmi par Eiropā nopērkamiem āboliem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.