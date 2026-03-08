Foto: Pexels

Šodien pavasaris priecēs, bet upēs situācija kļūst arvien nopietnāka 0

LETA
8:56, 8. marts 2026
Ziņas Dabā

Svētdien mākoņu daudzums būs neliels, nokrišņi nav gaidāmi, prognozē sinoptiķi.

Turpinot pūst lēnam vējam, rīta stundās vietām vēl saglabāsies migla. Gaiss iesils līdz +7…+12 grādiem, vietām līča piekrastē un Latgalē vien līdz +5…+7 grādiem.

Rīgā svētdien saulains un sauss laiks. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +8…+10 grādiem.

Tāpat sinoptiķi atgādina, ka upēs turpinās pali, kūst sniegs un ledus, upju notece turpinās palielināties, daudzviet ūdenslīmenis strauji paaugstinājās tagad jau ne tikai rietumu un centralās daļas upēs, bet arī Vidzemē un Latgalē.

Latvijas rietumdaļas upēs un citu upju straujākajos posmos iet ledus un paliek palieku piesalas gar krastiem. Ledus sāk zaudēt savu izturību, uz ledus veidojas sniegūdens lāmas vai uz ledus ir ūdens, ir arī upju posmi, kur ūdens tek pa ledus virsmu.

