Foto: AFP/SCANPIX

Tramps atkal ir runājis. Ja Krievija tuvākajā laikā neizbeigs karu, viņš izdarīs svarīgu izvēli 0

LETA
8:04, 13. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV var nodot Ukrainai tāla darbības rādiusa spārnotās raķetes “Tomahawk”, ja Krievija tuvākajā laikā neizbeigs karu, pavēstīja ASV prezidents Donalds Tramps.

Reklāma
Reklāma
“Atvēra priekšējās durvis un izmeta pusaudžus no autobusa!” Cilvēki atzīst, ka vairs nejūtas droši sabiedriskajā transportā 22
Kokteilis
Četri zīlnieki izteica vienu un to pašu biedējošo prognozi par 2025. gada beigām
“Kauns!” Pasažiere neizpratnē, kāpēc sabiedriskajā transportā skan radio krievu valodā; “Rīgas satiksmes” komentārs viņu vēl vairāk sadusmo
Lasīt citas ziņas

Pirms šī paziņojuma notika Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska telefonsaruna, un tās gaitā tika apspriesta iespēja, ka Ukraina varētu saņemt raķetes “Tomahawk”.

“Iespējams, es ar viņu (ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu) parunāšu. Varbūt es teikšu – klau, ja šo karu neizdosies noregulēt, es nosūtīšu viņiem raķetes “Tomahawk”,” ceļā uz Izraēlu lidmašīnā “Air Force One” sacīja ASV prezidents.

CITI ŠOBRĪD LASA
Īsta vai mākslīgi radīta? Bauskas novada pašvaldības policija skaidro nošauto suņu bildes autentiskumu
Valdība ir lēmusi! Vai daļai kultūras darbinieku vairs nepienāksies izdienas pensijas?
Kokteilis
FOTO. Igaunijas Viljandi novadā kronēta skaistākā sausā tualete – īpašniece saņem visai praktisku un atbilstošu balvu

Zelenskis iepriekš pauda, ka gadījumā, ja ASV piekritīs nodot raķetes “Tomahawk” Ukrainai, Kijiva tās izmantos tikai pret militāriem mērķiem.

“Mēs redzam un dzirdam – Krievija baidās, ka amerikāņi varētu mums iedot “Tomahawk”. Tas ir signāls, ka šāds spiediens var strādāt miera labā,” platformā “Telegram” norādīja Zelenskis.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Slaidiņš norāda uz kādu ļoti pārliecinošu notikumu: Esam zem NATO lupas – viss kārtībā, guļam mierīgi!
TV24
“Te arī ir atbilde!” Majors skaidro, vai krievu grupējums “Ziemeļi” spēs ieņemt Ukrainas lielās pilsētas
TV24
Risks tur ir šausmīgs! Abās frontes pusēs izveidojušās līdz pat 40km platas “nāves zonas”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.