VIDEO. Lielupes dzelmē ūdenslīdēji pamana iesprostotu samu un steidz palīgā

23:13, 10. maijs 2026
Ziņas Dabā

Sociālajā tīklā “Facebook” ūdenslīdēju biedrība “Mitau Diver” dalījusies ar aizkustinošu video no Lielupes.

Apsekojot upes gultni, starp koku stumbriem, metāla konstrukcijām un citiem zemūdens šķēršļiem, ūdenslīdēji pamanīja nelielu samu. Sākumā tā bijusi vien kustība starp pinumiem, taču, piepeldot tuvāk, kļuva skaidrs – zivs ir iesprostota.

Samam lūpā bija ieķēries makšķerāķis, bet aukla sapinusies starp zemūdens šķēršļiem, neatstājot iespēju izrauties.

“Tajā brīdī viss pārējais pazūd. Paliek tikai viens – palīdzēt,” raksta biedrība.

Ar mieru un pacietību ūdenslīdēji samu atbrīvoja no auklas un āķa. Pēc brīža sekoja atvieglojuma pilns mirklis – viens spēcīgs kustības vilnis, un zivs atkal pazuda Lielupes dziļumā.

Biedrībā atzīst – šis bija neliels sams, taču liels atgādinājums par to, cik trausla ir dzīvība un cik daudz iespējams mainīt, ja nepaliec vienaldzīgs.

