Vieta Krievijā, kas netika iezīmēta kartē: kā meža vidū izveidoja slepenu pilsētu, par kuru nezināja pat vietējie
Padomju laikos slepenās pilsētas nebija retums – tās bija sistēmas sastāvdaļa. Taču dažas no tām tika maskētas tik rūpīgi, ka pat vietējie iedzīvotāji varēja nejauši uzdurties daudzstāvu ēkām pašā dziļā mežā.
Tieši tā daudzi iepazina Protvino – pilsētu, kas gadu desmitiem palika kā ēna Maskavas apgabala kartē. Par to raksta Oboz.ua.
Ideja izveidot šeit zinātnisko centru radās 20. gadsimta 50. gadu beigās, kad padomju fiziķi iecerēja uzbūvēt vienu no tā laika ambiciozākajiem paātrinātājiem – protonu U-70. Tā gredzens, apmēram pusotra kilometra garumā, bija paredzēts kā PSRS tehnoloģiskā izrāviena simbols. Taču vienlaikus tas bija arī īpaši slepens objekts.
Lai izvairītos no liekas uzmanības, vietu izvēlējās tālu no ceļiem un apdzīvotām vietām. Mežs kalpoja kā dabiska aizsega, kas slēpa gan zinātnisko kompleksu, gan speciālistiem paredzēto dzīvojamo infrastruktūru.
1960. gadā sākās būvniecība. Paralēli tika veidota slēgta apdzīvota vieta ar tehnisko nosaukumu Serpuhova-7. Tās iedzīvotāji galvenokārt bija nākamā Augsto enerģiju fizikas institūta darbinieki, kas tika atklāts 1963. gadā. Tieši šis institūts noteica pilsētas likteni – visa dzīve te griezās ap zinātni.
Arhitektiem tika dots skaidrs uzdevums – apbūvei no gaisa nedrīkstēja izcelties. Tāpēc daļa meža tika apzināti saglabāta, bet kvartāli izvietoti tā, lai tie saplūstu ar apkārtējo vidi. Protvino faktiski pastāvēja kā zinātnisks anklāvs, paslēpts no svešām acīm.
Laika gaitā apdzīvotās vietas statuss mainījās. 2023. gadā to apvienoja ar Puščinu un Serpuhovu vienā administratīvajā apgabalā, un formāli Protvino vairs nav atsevišķs zinātnes centrs. Taču teritorijas zinātniskais raksturs saglabājies.
Mūsdienās pilsētu bieži dēvē par “pagātnes nākotnes fragmentu”. Tās plānojums un arhitektūra kopš 20. gadsimta 60. gadiem gandrīz nav mainījušies – plašas teritorijas, daudz zaļās zonas un funkcionālas ēkas. Tā ir sava veida materializēta vīzija par to, kā padomju plānotāji iedomājās 21. gadsimtu.
Neskatoties uz ambīcijām, PSRS tā arī nekļuva par pasaules līderi zinātnē. Viens no iemesliem bija pārmērīgā slepenība. Protvino stāsts spilgti parāda, kā izolācija un tehnoloģiju slēpšana no starptautiskās sabiedrības galu galā bremzēja attīstību, nevis to veicināja.