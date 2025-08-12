“Krievijas mērķi nav mainījušies!” Latvijas ārlietu ministres skaidrojums pirms Trampa un Putina tikšanās 0
Krievija nav mainījusi savus mērķus – pakļaut Ukrainu, sašķelt sabiedrotos un iegūt teikšanu pār Eiropas drošību, uzsvēra Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže (JV), pirmdien piedaloties neformālajā Eiropas Savienības (ES) ārlietu ministru sanāksmē.
Kā aģentūru LETA informēja ministres padomniece Signe Znotiņa-Znota, sanāksmē pārrunāta Krievijas agresija pret Ukrainu un turpmākais ES atbalsts Ukrainai. Saruna notiek pirms piektdien Aļaskā gaidāmās ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās.
Sanāksmi sasauca ES augstā pārstāve ārējās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa, un tā notika attālināti. Viņa uzsvēra, ka ES ārlietu ministri pauž atbalstu ASV centieniem panākt taisnīgu mieru.
Sanāksmē attālināti pievienojās Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Viņš norādīja, ka ar spēku uzspiestie lēmumi nekad nebūs pieņemami Ukrainas sabiedrībai un aicināja ES kopā ar ASV palielināt spiedienu pret Krieviju.
Braže norādīja, ka Latvija atzinīgi vērtē ASV un eiropiešu vienotus centienus apturēt Krievijas agresiju pret Ukrainu. Viņa akcentēja, ka ir būtiski turpināt atbalstu Ukrainas pašaizsardzībai, saglabāt eiroatlantisko vienotību, stiprināt savu aizsardzību un drošību, vājināt Krieviju un tās militārās spējas, tostarp stiprinot esošās sankcijas un novēršot to apiešanu.
Pārrunājot darbu pie 19.sankciju kārtas, Braže norādīja, ka Latvijas prioritātes ir tālāka Krievijas militāro spēju mazināšana, turpinot spiedienu uz Krievijas enerģētikas sektoru, divējāda lietojuma preču tirdzniecību, piekļuvi Rietumu tehnoloģijām, finanšu sfēru, un turpmāka “ēnu flotes” kuģu pakļaušana sankcijām.
Ministri pārrunāja arī situācijas attīstību Tuvajos Austrumos un ES rīcības iespējas Gazas joslā, reaģējot uz Izraēlas Drošības kabineta 8.augusta lēmumu pastiprināt militāro operāciju Gazā. Braže norādīja, ka Latvija neatbalsta Izraēlas lēmumu paplašināt militāro operāciju Gazas joslā un aicina to pārskatīt, jo tas neveicina konflikta risināšanu un var novest pie tālākas situācijas eskalācijas. Vienlaikus Latvija nemainīgi atbalsta Izraēlas tiesības uz pašaizsardzību un uzskata, ka “Hamās” ir nekavējoši jāatbrīvo visi ķīlnieki un jānoliek ieroči, atsakoties no varas Gazā, un jārisina humānā katastrofa Gazā.
LETA jau rakstīja, ka Trampa un Putina samits paredzēts piektdien Aļaskā. Tikmēr virkne Eiropas valstu uzsvērušas, ka par mieru Ukrainā nedrīkst lemt bez Ukrainas un Eiropas līdzdalības.