"Putins ir sociopāts" – Feders par Krievijas karu, Trampu un Latvijas bezspēcību
Par to, kā vērtēt Putina un Trampa politisko spēju noturību un kā tas ietekmē Ukrainas karu, TV24 raidījumā “Preses klubs” stāstīja Dr. Federa Vācijas–Latvijas kardioloģijas centra vadītājs, RSU docētājs Roberts Feders.
“Droši vien daudziem rodas jautājums, kā viņiem visiem sirds tur tik ilgi. Kā Trampam var tādā vecumā dot otro termiņu kļūt par prezidentu? Tas ir fenomenāli – droši vien lielākā daļa uz Blaumaņa ielas četrdesmit galdnieku nejūtās tā, kā viņš jūtās,” sacīja Feders.
“Ar Putinu noteikti ir līdzīgi – arī visiem rodas jautājums, kā var tik ilgi dot. Viņš ir sociopāts, viņam nav jūtas, līdz ar to viņam zaudējumi vai cilvēku bojāeja neizraisa nekādas emocijas.”
Bēdīgākais, pēc Federa domām, ir Latvijas stāsts, ka esam tik mazi un šajā procesā neko nevaram ietekmēt. “Mēs varam tikai paļauties uz labāko rezultātu. Es ļoti šaubos, ka Putins varētu piekāpties Trampam un teikt: “Jā, ‘okey’, es atkāpjos!” Lai kā mēs visi gribētu, es ļoti šaubos, ka kaut kas tāds varētu notikt.”
Viņš norāda arī uz Krievijas sabiedrības noskaņojumu. “Krievu iekšējā sajūta ir diezgan interesanta – viņi nedaudz “fano” par to visu. Viņiem influenceri fočē bildes, ka fonā kaut kas uzsprāgst. Viņu iekšējā tautas, ne mentalitāte, bet dzīvesziņa liecina, ka karš viņus īpaši nesatrauc, lai kā mēs visi domātu un cerētu.”
“Ukraina varētu tagad brukt iekšā Krievijā, uzspridzināt Sarkano laukumu un varbūt tad kaut kas mainītos. Bet jautājums – vai mainītos? Jo krievi ir morāli diezgan gatavi kara situācijai. Ko mēs šeit, attīstītās valstīs, nevaram iedomāties, jo mums šķiet – priekš kam tas viss ir vajadzīgs. Ir labākas lietas, kā pierādīt savas spējas. Latvijai jautājums, vai pierādām savas spējas? Citas valstis ar ekonomiskiem un citiem sasniegumiem pierāda,” sacīja Feders.
“Krievija nav spējusi savu valsti savest kārtībā, bet tagad grib vēl vienu valsti, kuru arī nevarēs savest kārtībā – tas liekas nejēdzīgi, jā,” piebilst Feders.