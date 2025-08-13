#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Putins ir sociopāts” – Feders par Krievijas karu, Trampu un Latvijas bezspēcību 0

LA.LV
19:11, 12. augusts 2025
Viedokļi

Par to, kā vērtēt Putina un Trampa politisko spēju noturību un kā tas ietekmē Ukrainas karu, TV24 raidījumā “Preses klubs” stāstīja Dr. Federa Vācijas–Latvijas kardioloģijas centra vadītājs, RSU docētājs Roberts Feders.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Kā sadedzināt savu “riepiņu” 4 nedēļu laikā: 7 veselīgas uzkodas
Pēc 13 gadu pārtraukuma pasažieru lidmašīnas atkal lidos uz vienu no bīstamākajām pilsētām pasaulē
Dārgais minerālūdens, kas tiek pārdots arī Latvijā, nonācis liela Eiropas skandāla epicentrā
Lasīt citas ziņas

“Droši vien daudziem rodas jautājums, kā viņiem visiem sirds tur tik ilgi. Kā Trampam var tādā vecumā dot otro termiņu kļūt par prezidentu? Tas ir fenomenāli – droši vien lielākā daļa uz Blaumaņa ielas četrdesmit galdnieku nejūtās tā, kā viņš jūtās,” sacīja Feders.

“Ar Putinu noteikti ir līdzīgi – arī visiem rodas jautājums, kā var tik ilgi dot. Viņš ir sociopāts, viņam nav jūtas, līdz ar to viņam zaudējumi vai cilvēku bojāeja neizraisa nekādas emocijas.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Cik bieži patiesībā jāmazgā mati: kļūda, ko pieļauj daudzi
“Tā būs ērta izeja no situācijas!” Kremļa padomnieks nosauc Putina nosacījumus pamieram
“Vašingtona to uzskata par “godu”!” Izziņota vieta, kur notiks Trampa un Putina tikšanās

Bēdīgākais, pēc Federa domām, ir Latvijas stāsts, ka esam tik mazi un šajā procesā neko nevaram ietekmēt. “Mēs varam tikai paļauties uz labāko rezultātu. Es ļoti šaubos, ka Putins varētu piekāpties Trampam un teikt: “Jā, ‘okey’, es atkāpjos!” Lai kā mēs visi gribētu, es ļoti šaubos, ka kaut kas tāds varētu notikt.”

“Es pieļauju, ka noteikti būs daļa Ukrainas jāatdod, lai viņš justu vismaz kaut kādu uzvaru. Ja nejutīs nekādu, tad Putins ies uz visu banku,” uzsvēra Feders.

Viņš norāda arī uz Krievijas sabiedrības noskaņojumu. “Krievu iekšējā sajūta ir diezgan interesanta – viņi nedaudz “fano” par to visu. Viņiem influenceri fočē bildes, ka fonā kaut kas uzsprāgst. Viņu iekšējā tautas, ne mentalitāte, bet dzīvesziņa liecina, ka karš viņus īpaši nesatrauc, lai kā mēs visi domātu un cerētu.”

“Ukraina varētu tagad brukt iekšā Krievijā, uzspridzināt Sarkano laukumu un varbūt tad kaut kas mainītos. Bet jautājums – vai mainītos? Jo krievi ir morāli diezgan gatavi kara situācijai. Ko mēs šeit, attīstītās valstīs, nevaram iedomāties, jo mums šķiet – priekš kam tas viss ir vajadzīgs. Ir labākas lietas, kā pierādīt savas spējas. Latvijai jautājums, vai pierādām savas spējas? Citas valstis ar ekonomiskiem un citiem sasniegumiem pierāda,” sacīja Feders.

“Krievija nav spējusi savu valsti savest kārtībā, bet tagad grib vēl vienu valsti, kuru arī nevarēs savest kārtībā – tas liekas nejēdzīgi, jā,” piebilst Feders.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Trampa un Putina tikšanās varētu būt izšķirošs brīdis karā, taču eksperti brīdina par riskantu pavērsienu iespējamību…
“Tās ir beigas!” Krievijā histērija par iespējamo pamieru un Putina tikšanos ar Trampu
Baltā nama avoti atklāj slepenu ultimātu, kas esot izvirzīts Putinam – bez tā tikšanās ar Trampu nenotikšot
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.