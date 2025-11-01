Foto: AFP/Scanpix/LETA

Putins ļoti baidās: tikai viena lieta var izraisīt masu nemierus visā Krievijā, un ukraiņi viņus tam gatavo 0

LA.LV
20:42, 1. novembris 2025
Viedokļi

Kamēr Krievijas vara cenšas saglabāt kontroli un sagrābt arvien vairāk Ukrainas teritoriju, ukraiņi jau gatavo Krieviju scenārijam, kas, pēc militārā eksperta Oļega Ždanova domām, var sagraut režīmu acumirklī un izraisīt masu nemierus visā Krievijā.

Reklāma
Reklāma
Krievija plāno uzbrukumu 9 Eiropas pilsētām. Spiega atklātajos dokumentos minēts aptuvens laiks
Kokteilis
Šis ir jūsu mēnesis! 3 zodiaka zīmes, kas novembrī peldēsies naudā
No 1.novembra jauni noteikumi depozīta dzērienu iepakojumu nodošanā: kā tie ietekmēs tavu maciņu?
Lasīt citas ziņas

Kā ziņo Dialog.ua, Oļegs Ždanovs uzsvēris, ka ir ļoti svarīgi atstāt Maskavu bez degvielas un elektrības. Pēc viņa teiktā, Krievijā viss sākas ar Maskavu – ja sacelsies galvaspilsēta, nemieri sāksies arī citos reģionos.

Tāpēc, viņaprāt, galvenais uzdevums esot iznīcināt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas un veikt triecienus termoelektrostacijām, lai atstātu tumsā tieši Maskavu. Tas, pēc eksperta domām, varētu radīt “ieraugu” plašiem nemieriem Krievijas lielākajā metropolē.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Banda no 8 necilvēkiem smagi piekāva jaunieti” – Rīgas centrā noticis brutāls uzbrukums
VIDEO. Meža zvēri pārsteidz maratona skrējējus – sportisti spiesti dalīt trasi ar briežu baru
Kokteilis
Ralfs Eilands atklāj ģeniālu triku, kā tikt vaļā no liekiem traukiem un, iespējams, no draugiem

Par to, kā mudināt krievus uz aktīvām darbībām pret varu, Ždanovs stāstīja savā “YouTube” kanālā.

“Jāpiemin arī vakardienas nakts “purvos”. “Moskovija” arī negulēja. Mēs, starp citu, sākam pieradināt krievus pie elektrības pārrāvumiem. Viņi jau zina, kas ir ‘blackout’. Un mēs viņus gatavojam ne tikai tam. Atcerieties, es teicu – mēs cenšamies izjaukt Krievijas lineāro energosistēmu. Kāpēc? Tāpēc, ka politiski ir svarīgi atņemt Maskavai elektrību,” viņš norādīja.

Turpinājumā Ždanovs paskaidroja, kas tieši varētu izraisīt masu protestus Krievijā.

“‘Atņemt “asinis” un atņemt gaismu Maskavai. Atņemt “asinis” – tas nozīmē nogriezt degvielas piegādes. Pašlaik viņi vēl ved degvielu uz Maskavu no reģioniem, jo galvenais – lai galvaspilsētā nerastos deficīts.

Putins ļoti baidās, ka Maskava izies ielās. Un ne bez pamata – ja Maskava izies, izies gandrīz visa valsts. Tas uzreiz izplatīsies, un nekādi “Roskomnadzori” nepaspēs ne bloķēt internetu, ne cenzēt informāciju. Par to uzzinās visā Krievijas teritorijā uzreiz,” viņš secināja.

Kā ziņo aģentūra LETA, Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes operācijas rezultātā piektdien trīs vietās bojāts naftas produktu cauruļvads Maskavas apgabala Ramenskas rajonā, sestdien paziņojusi Kijiva.

Galvenā izlūkošanas pārvalde norādīja, ka uzbrukuma rezultātā naftas cauruļvads pārstājis darboties. Pārvalde piebilda, ka šis cauruļvads ir daļa no Krievijas militārās infrastruktūras un tika izmantots Krievijas armijas apgādei ar degvielu.

Reklāma
Reklāma

Kijiva arī norādīja, ka ne tīkls pret droniem, ne bruņotie apsargi nespēja novērst uzbrukumu, un visas trīs līnijas, pa kurām transportēja benzīnu, dīzeļdegvielu un aviācijas degvielu, vienlaikus tika uzspridzinātas.

Vladimirs Putins
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krievija plāno uzbrukumu 9 Eiropas pilsētām. Spiega atklātajos dokumentos minēts aptuvens laiks
Krievijas augsta ranga ģenerāļi ir neapmierināti ar Putinu. Vai zivs sāk pūt no galvas?
“Mēs nolīdzināsim Maskavu līdz ar zemi,” Putinu par sekām brīdināja kāda NATO valsts
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.