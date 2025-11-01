Putins ļoti baidās: tikai viena lieta var izraisīt masu nemierus visā Krievijā, un ukraiņi viņus tam gatavo 0
Kamēr Krievijas vara cenšas saglabāt kontroli un sagrābt arvien vairāk Ukrainas teritoriju, ukraiņi jau gatavo Krieviju scenārijam, kas, pēc militārā eksperta Oļega Ždanova domām, var sagraut režīmu acumirklī un izraisīt masu nemierus visā Krievijā.
Kā ziņo Dialog.ua, Oļegs Ždanovs uzsvēris, ka ir ļoti svarīgi atstāt Maskavu bez degvielas un elektrības. Pēc viņa teiktā, Krievijā viss sākas ar Maskavu – ja sacelsies galvaspilsēta, nemieri sāksies arī citos reģionos.
Tāpēc, viņaprāt, galvenais uzdevums esot iznīcināt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas un veikt triecienus termoelektrostacijām, lai atstātu tumsā tieši Maskavu. Tas, pēc eksperta domām, varētu radīt “ieraugu” plašiem nemieriem Krievijas lielākajā metropolē.
Par to, kā mudināt krievus uz aktīvām darbībām pret varu, Ždanovs stāstīja savā “YouTube” kanālā.
“Jāpiemin arī vakardienas nakts “purvos”. “Moskovija” arī negulēja. Mēs, starp citu, sākam pieradināt krievus pie elektrības pārrāvumiem. Viņi jau zina, kas ir ‘blackout’. Un mēs viņus gatavojam ne tikai tam. Atcerieties, es teicu – mēs cenšamies izjaukt Krievijas lineāro energosistēmu. Kāpēc? Tāpēc, ka politiski ir svarīgi atņemt Maskavai elektrību,” viņš norādīja.
Turpinājumā Ždanovs paskaidroja, kas tieši varētu izraisīt masu protestus Krievijā.
“‘Atņemt “asinis” un atņemt gaismu Maskavai. Atņemt “asinis” – tas nozīmē nogriezt degvielas piegādes. Pašlaik viņi vēl ved degvielu uz Maskavu no reģioniem, jo galvenais – lai galvaspilsētā nerastos deficīts.
Putins ļoti baidās, ka Maskava izies ielās. Un ne bez pamata – ja Maskava izies, izies gandrīz visa valsts. Tas uzreiz izplatīsies, un nekādi “Roskomnadzori” nepaspēs ne bloķēt internetu, ne cenzēt informāciju. Par to uzzinās visā Krievijas teritorijā uzreiz,” viņš secināja.
Kā ziņo aģentūra LETA, Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes operācijas rezultātā piektdien trīs vietās bojāts naftas produktu cauruļvads Maskavas apgabala Ramenskas rajonā, sestdien paziņojusi Kijiva.
Galvenā izlūkošanas pārvalde norādīja, ka uzbrukuma rezultātā naftas cauruļvads pārstājis darboties. Pārvalde piebilda, ka šis cauruļvads ir daļa no Krievijas militārās infrastruktūras un tika izmantots Krievijas armijas apgādei ar degvielu.
Kijiva arī norādīja, ka ne tīkls pret droniem, ne bruņotie apsargi nespēja novērst uzbrukumu, un visas trīs līnijas, pa kurām transportēja benzīnu, dīzeļdegvielu un aviācijas degvielu, vienlaikus tika uzspridzinātas.