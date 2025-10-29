Krievijas augsta ranga ģenerāļi ir neapmierināti ar Putinu. Vai zivs sāk pūt no galvas? 0
Pat vislojālākie Kremļa režīmam augsti stāvošie militārie ierēdņi ir zaudējuši ticību Vladimira Putina stratēģijai karam Ukrainā, raksta dialog.ua.
Krievijā arvien biežāk dzirdamas neapmierinātības balsis, pat militārajā sektorā. Militārpersonu vidū, gan aktīvajā, gan atvaļinātajā dienestā, pieaug neapmierinātība ar Vladimira Putina neveiksmīgo stratēģiju karā pret Ukrainu. Daudzi ģenerāļi uzskata, ka Kremļa rīcība ne tikai noved pie katastrofas frontē, bet arī iznīcina pašu valsti, par to ziņo laikraksts “National Security Journal” .
Vēl pirms iebrukuma sākuma 2022. gada februārī trauksmi sacēla atvaļinātais ģenerālpulkvedis Leonīds Ivašovs, bijušais Viskrievijas virsnieku asamblejas vadītājs. Viņš publiski aicināja Putinu atkāpties no amata, brīdinot, ka patiesais drauds Krievijai nav NATO, bet gan korupcija, demogrāfiskā krīze un nekompetenta vadība.
Pēc kara sākuma Ivašovs tikai pastiprināja savu kritiku, paziņojot, ka konflikts ar Ukrainu novedīs pie “Krievijas valstiskuma iznīcināšanas” un masveida upuriem.
2024. gada decembrī ģenerālis salīdzināja Putina režīmu ar Sīrijas diktatora Bašara al Asada režīmu, norādot, ka Kremlis virzās pa to pašu ceļu — iekšēja sabrukuma un starptautiskas izolācijas virzienā. Pēc viņa teiktā, Krievija pārvēršas par aplenktu cietoksni, kur lēmumus pieņem nevis militārie profesionāļi, bet gan cilvēki, kuriem nav saiknes ar realitāti.
TNSJ avoti uzsver, ka nogurums un aizkaitinājums pieaug pat citu Kremlim lojālu virsnieku vidū. Putins turpina pieprasīt “maksimālu mērķu sasniegšanu” un tic uzvarai ar izsīkumu, neskatoties uz milzīgajiem zaudējumiem. Ģenerāļi nesaprot neefektīvu ofensīvu operāciju turpināšanas jēgu, kurās katru dienu iet bojā tūkstošiem karavīru.
Kremļa atteikšanās risināt sarunas un jebkādi mēģinājumi apspriest diplomātisku risinājumu rada apjukumu pat Ģenerālštāba iekšienē. Pēc Ivašova teiktā, plaisa starp profesionālo militārpersonu un Kremļa “eliti” ir kļuvusi acīmredzama: pirmie ir spiesti uzņemties atbildību par neveiksmēm frontē, bet otrie kara laikā turpina virzīt karjeru un kļūt bagāti.