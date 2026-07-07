Rajevs: Krievijai paliek aizvien mazāk opciju uzvarēt karu tādā veidā, kādā viņi gribētu 28

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LA.LV
20:45, 7. jūlijs 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs) un Nacionālo bruņoto spēku rezerves pulkvedis Igors Rajevs pauda pārliecību, ka Krievijas uzbrukumi Ukrainas infrastruktūrai nespēs salauzt ukraiņu gribu aizstāvēt savu valsti.

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Viņš norādīja, ka vairāk nekā četrus gadus ilgā kara laikā Ukraina jau ir pierādījusi savu noturību, un līdzšinējie Krievijas triecieni nav panākuši iecerēto rezultātu – ukraiņu vēlme pretoties nav mazinājusies. Rajevs atgādināja, ka Ukrainas sabiedrība ir pārdzīvojusi arī tādus smagus pārbaudījumus kā Černobiļas katastrofa, tādēļ, viņaprāt, tās izturība nav novērtējama par zemu.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Krievijas iespējas sasniegt sākotnēji izvirzītos kara mērķus kļūst arvien ierobežotākas. Pēc Rajeva domām, tas var mudināt Maskavu meklēt jaunus paņēmienus un eksperimentēt ar citām metodēm, cenšoties mainīt kara gaitu.

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Lai gan viņš uzskata, ka tuvākajā laikā nav pamata gaidīt ekstrēmu ieroču izmantošanu, Rajevs norādīja, ka situācija joprojām prasa uzmanīgu vērtējumu, jo Krievija var meklēt arvien radikālākus risinājumus.

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