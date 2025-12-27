Foto: Foto no privātā arhīva. / Latvijas Mediji

Recepte kārajam zobam – biezpienkūka ar iebiezināto pienu 0

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
11:17, 27. decembris 2025
Receptes

Šī recepte ir no ēdienu blogeres Zanes Grēviņas jeb Našķoties Zanes recepšu krājuma. Kūku var pagatavot dažāda izmēra cepamformās. Ja izmanto 22 cm diametra formu, kūka būs neliela un augsta. Ja to g ibas zemāku un lielāku, droši var izmantot formu, kuras diametrs ir līdz pat 28 cm.

Pamatnei:

“Tā noteikti kļūs par lielu problēmu visā pasaulē,” eksperti brīdina par ļoti nepatīkamas ādas sēnītes infekcijas izplatību 9
Kokteilis
FOTO. 5 latviešu Merilinas Monro: sievietes, kurām piemīt skaistuma ikonas šarms. Dažas pat ir bīstami līdzīgas
Veselam
6 pārtikas produkti, no kuriem būtu ieteicams izvairīties senioriem
Lasīt citas ziņas

360 g Selgas klasisko cepumu
130 g sviesta
Biezpiena masai:

900 g biezpiena
700 g iebiezinātā piena ar cukuru
420 ml saldā krējuma
2 palieli citroni
4 tējkarotes vaniļas pupiņu pastas

Želatīna uzbriedināšanai:

CITI ŠOBRĪD LASA
Kādu laiku veikalos bija krējuma, sviesta un citi izstrādājumi… Kur tas viss ir pazudis, un vai šis noteikums ir atcelts?
Vārdu spēles vai negodīga konkurence? Izdevniecība “Rīgas viļņi” vēršas pret jauno izklaides žurnālu “Jauns & Privāts”
“Viņam nekas nav, kamēr es to neapstiprinu.” Tramps gatavojas uzņemt Zelenski

80 ml saldā krējum
40 ml ūdens
20 g želatīna

Dekorēšanai:

svaigas ogas un augļi

Pagatavošana

Bļodiņā ieber želatīnu, pārlej ūdeni, apmaisa un atstāj želatīnu uzbriest 15 minūtes.

Kūkas pamatnei virtuves kombainā vai blenderī cepumus samaļ sīkās drupačās, sajauc ar izkausētu sviestu. Kad tas izdarīts, cepumu drupačas ber ar cepampapīru izklātā formā un izlīdzina.

Pildījumam bļodā ber biezpienu. Ja tas ļoti kunkuļains, nedaudz sasmal­cina, izmantojot rokas blenderi.

Tad pievieno iebiezināto pienu, vaniļu, paprāvu ēdamkaroti smalki sarīvētas citrona miziņas un sulu no diviem citroniem. Bļodiņu ar uzbriedināto želatīnu novieto virs katliņa karsta ūdens tvaikos un maisot karsē, līdz želatīns izkusis, tad to iemaisa biezpiena masā.

Atsevišķā bļodā saldo krējumu sakuļ stingrās putās un iecilā biezpiena masā. Iegūto masu izlīdzina virs cepumu pamatnes.

Kūku liek ledusskapī sastingt vismaz 4 stundas, bet vislabāk tā garšos, ja atstās ledusskapī ievilkties uz nakti.Gatavo kūku dekorē ar augļiem un ogām.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Recepte veselīgam un gardam našķim! Biezpiena plācenīši ar dižbrūklenēm
Receptes
Garšos teju visiem: ātrā medus kūkas recepte
Receptes
Kārojas ko saldu? Kūka ar mandelēm un ķiršiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.