Recepte kārajam zobam – biezpienkūka ar iebiezināto pienu 0
Šī recepte ir no ēdienu blogeres Zanes Grēviņas jeb Našķoties Zanes recepšu krājuma. Kūku var pagatavot dažāda izmēra cepamformās. Ja izmanto 22 cm diametra formu, kūka būs neliela un augsta. Ja to g ibas zemāku un lielāku, droši var izmantot formu, kuras diametrs ir līdz pat 28 cm.
Pamatnei:
360 g Selgas klasisko cepumu
130 g sviesta
Biezpiena masai:
900 g biezpiena
700 g iebiezinātā piena ar cukuru
420 ml saldā krējuma
2 palieli citroni
4 tējkarotes vaniļas pupiņu pastas
Želatīna uzbriedināšanai:
80 ml saldā krējum
40 ml ūdens
20 g želatīna
Dekorēšanai:
svaigas ogas un augļi
Pagatavošana
Bļodiņā ieber želatīnu, pārlej ūdeni, apmaisa un atstāj želatīnu uzbriest 15 minūtes.
Kūkas pamatnei virtuves kombainā vai blenderī cepumus samaļ sīkās drupačās, sajauc ar izkausētu sviestu. Kad tas izdarīts, cepumu drupačas ber ar cepampapīru izklātā formā un izlīdzina.
Pildījumam bļodā ber biezpienu. Ja tas ļoti kunkuļains, nedaudz sasmalcina, izmantojot rokas blenderi.
Tad pievieno iebiezināto pienu, vaniļu, paprāvu ēdamkaroti smalki sarīvētas citrona miziņas un sulu no diviem citroniem. Bļodiņu ar uzbriedināto želatīnu novieto virs katliņa karsta ūdens tvaikos un maisot karsē, līdz želatīns izkusis, tad to iemaisa biezpiena masā.
Atsevišķā bļodā saldo krējumu sakuļ stingrās putās un iecilā biezpiena masā. Iegūto masu izlīdzina virs cepumu pamatnes.
Kūku liek ledusskapī sastingt vismaz 4 stundas, bet vislabāk tā garšos, ja atstās ledusskapī ievilkties uz nakti.Gatavo kūku dekorē ar augļiem un ogām.