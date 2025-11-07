Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Kūka ar mandelēm un ķiršiem

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
7. novembris 2025
Receptes

Ja lieto saldētus ķiršus, pirms cepšanas tos atlaidina un lieko šķidrumu notecina, pretējā gadījumā kūka būs mitra vai pat juks ārā.

Sastāvdaļas

200 g kviešu miltu
1 tējkarote cepamā pulvera
85 g maltu mandeļu
200 g sviesta + sviests ieziešanai
200 g cukura
3 olas
250 g četrās daļās sagrieztu sacukurotu ķiršu
1 citrona sula un sīki sarīvēta miziņa
6 saberzti cukura graudiņi

Pagatavošana

Cepeškrāsni sakarsē līdz 180 OC. Apaļu kūkas veidni (Ø 20 cm) ieziež ar sviestu un izklāj ar cepampapīru.Ķiršus un mandeles samaisa ar 1 ēdamkaroti miltu. Citā bļodā iesijā atlikušos miltus un cepamo pulveri.

Sviestu saputo ar cukuru, līdz iegūta gaiša, krēmīga masa. Pakāpe­niski pa vienai rūpīgi ieputo olas. Pieber izsijātus miltus un ar karoti viegli un vienmērīgi iecilā krēmā. Pievieno ķiršu maisījumu, iecilā mīklā, tad iecilā arī citrona miziņas un sulu.

Ar karoti mīklu pilda veidnē, pārkaisa ar saberztu cukuru. Cep krāsnī 60–75 minūtes, līdz kūka pacēlusies, atdalās no veidnes malām un virsa ir zeltaini brūna. Uz 15 minūtēm atstāj veidnē, pēc tam liek uz servējamā šķīvja, lai pilnībā atdziest. Rotā ar sacukurotiem ķiršiem.

