Režisors Ēķis: Zelenskis ir vistrakākais, ko Putins varēja dabūt sev pretī







TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum”, runājot par Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska personību, režisors un producents Andrejs Ēķis sacīja, ka no sākuma viņam Zelenskis licies “nu tā”, jo par viņu smaidīja kā par klaunu, bet tagad redzams, ka viņam “tāpat kā Reiganam ir svarīga viņa iekšējā motivācija, un nav svarīgi, ar ko viņš ir nodarbojies pirms tam – bijis klauns vai humora vecis”.

“Es domāju, ka Zelenskis ir vistrakākais, ko Putins varēja dabūt sev pretī, ko es arī līdz galam nenovērtēju. Viņu tagad nevarētu pierunāt kā Benešu 1938.gadā atdot Čehoslovākiju,” turpināja sacīt Ēķis, vērtējot Zelenska personību.

“Viņi visi grib viņu [Zelenski] pārbaudīt uz stiprību, bet tas puisis ar savu nelielo augumu – viņam noteikti ir ambīcijas, viņš ir apbižots no lielajiem puišiem -, un viņam iekšā ir tāds raksturs… Tāds “Nē!”. Un te nav jautājums, vai viņš ir ebrejs, krievs, kā viņš varbūt pirms tam sevi ir uzskatījis, vai ukrainis, bet, redz, viņš saprot, kas notiks ar Ukrainu, neatkarīgi no tā, kāda tev ir nacionalitāte, ja ienāks iekšā Putina Krievija – Putina Krievija ar savu izpratni, kas saucas “русский мир” [krievu pasaule tulk. no krievu val.; – red.piez.],” tādas pārdomas par Ukrainas prezidentu Zelenski un viņa vadīto cīņu pret agresorvalsti Krieviju, kuras prezidents ir Vladimirs Putins, pauda režisors Ēķis intervijā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum”.

Kā zināms, Zelenskis kļuva par Ukrainas prezidentu 2019.gadā. Viņš ir bijušais ukraiņu aktieris un komiķis.

