Cilvēce tuvojas kraham: Kembridžas pētnieks brīdina, ka redzamas pazīmes, kas liecina par mūsdienu civilizācijas sabrukumu 0
Kembridžas Universitātes pētnieks doktors Lūks Kemps, izpētot vairāk nekā 400 impēriju sabrukumu vēsturi 5000 gadu garumā, secinājis: mūsdienu civilizācijas sabrukums ir neizbēgams, raksta “Daily Mail”.
Pētnieks uzskata, ka tas var novest pie civilizācijas sabrukuma, kas būs daudz postošāks nekā agrākos laikos, jo mūsdienu cilvēce ir pilnībā atkarīga no sarežģītām globālām piegādes ķēdēm, modernām tehnoloģijām un pārapdzīvotas pasaules, kurā nav iespējams atgriezties pie vienkāršāka dzīvesveida.
Starp galvenajiem faktoriem, kas vēsturiski izraisījuši civilizāciju sabrukumu, Kemps min sociālās nevienlīdzības pieaugumu, vides degradāciju, varas koncentrāciju šauras elites rokās un pārmērīgu atkarību no sarežģītām globālām sistēmām.
Resursi un vara bija koncentrēti elites rokās, kamēr lielākā daļa iedzīvotāju palika neaizsargāti pret kariem, slimībām un galu galā – sabrukumu.
Pētnieks arī mūsdienu līderos saskata “tumšās triādes” pazīmes — narcisismu, psihopātiju un makiavelismu, kas bija raksturīgas pagātnes elites pārstāvjiem.
Tāpat zinātnieks par bīstamu tendenci uzskata cilvēces pilnīgo atkarību no sarežģītām globālām piegādes ķēdēm. Ja šīs sistēmas sabruks, cilvēcei vairs nebūs iespējas pāriet uz vienkāršāku izdzīvošanas modeli, kā tas bija senāk.
Bažas rada arī ekoloģiskā situācija.
Pētījumā arī uzsvērti militārie draudi. Agrāko zobenu un muskešu vietā šobrīd pasaulē ir vairāk nekā 10 000 kodolieroču, kas padara iespējamā konflikta mērogus nesalīdzināmi lielākus.
Kempa ieskatā globalizētā pasaule ir zaudējusi “drošības saliņas” – civilizācijas sabrukuma gadījumā nebūs alternatīvu izdzīvošanas sistēmu.
Savā grāmatā „Goliāta lāsts” viņš secina, ka mūsdienu civilizācijas krahs ir kļuvis par visdrīzāko un ticamāko nākotnes scenāriju.