Odometru grozītāji dzīvo, cepuri kuldami. Aplēsta to aptuvenā “peļņa” 0
Lai arī tiešā mērā ar nobraukuma krāpniecību saskaras autobraucēji, kas meklē spēkratu par zemāko cenu, sekas ir daudz plašākas, ietekmējot pat valstu ekonomiku. Nobraukuma grozīšana ir izteikta problēma kā ikkatrā valstī, tā arī Eiropā kopumā. Negodīgu pārdevēju dēļ šoferi pārmaksā, iegādājoties lietotus auto. Savukārt valstu līmenī visā kontinentā ik gadu tiek zaudēti vairāk miljardi eiro.
Eiropas Parlamenta 2018. gadā veiktajā pētījumā aprēķināts, ka
Lai labāk izprastu minētās krāpniecības veicinātos finanšu zaudējumus, transportlīdzekļu datu uzņēmums “carVertical” veica pētījumu vairākās Eiropas valstīs. Pētījumā secināts, ka pat labākajā gadījumā Eiropas valstis nobraukuma krāpniecības dēļ ik gadu zaudē 5,3 miljardus eiro. Daudzi krāpniecības gadījumi nemaz netiek konstatēti, tādēļ patiesais zaudējumu apmērs varētu būt pat vēl lielāks.
Tāpat daudzi nobraukuma ieraksti netiek digitalizēti, kas šo negodīgo praksi padara vieglāku. Vienīgais veids, kā tiešām pārliecināties, vai ir veikta odometra krāpniecība, ir ieskatīties vēsturiskajos nobraukuma datos,” skaidro Mats Buzelis (Matas Buzelis), uzņēmuma eksperts.