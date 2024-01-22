Zināms, cik bieži rudenī jāmazgā automašīna, lai izvairītos no rūsas un dārgiem remontiem 0
Rudens ir paaugstināta riska periods automašīnām. Lietus, temperatūras svārstības, slapjas lapas, putekļi, māls un ceļu ķimikālijas veicina virsbūves un detaļu strauju nolietošanos. Lai gan vasarā autovadītāji retāk apmeklē automazgātavas, rudenī automašīnām nepieciešama īpaša kopšana.
Eksperti norāda, ka automašīnas mazgāšana rudenī nav tikai estētikas jautājums. Netīrumi uz lukturiem un spoguļiem samazina redzamību, bet uz virsbūves tie veicina koroziju. Mitrums zem lapām veicina rūsas veidošanos, savukārt ķīmiskās vielas bojā krāsu un metālu. Regulāra mazgāšana palīdz izvairīties no dārgiem remontdarbiem nākotnē.
Ja automašīnu lietojat katru dienu, vislabāk to mazgāt reizi nedēļā. Pēc braukšanas pa slapju šoseju vai zemes ceļu jānotīra arī virsbūve un riteņi. Ja automašīnu novietojat pagalmā vai koku tuvumā, rūpīgi nomazgājiet visas lapas un smiltis, kas nosēžas grūti sasniedzamās vietās.
Svarīgi ievērot arī tehniskas nianses. Izvairieties mazgāt automašīnu tūlīt pēc braukšanas – temperatūras svārstības var sabojāt krāsu. Labāk izvēlēties mākoņainu laiku, lai ūdens pārāk ātri neizžūtu un nepaliktu traipi. Netīrumi vairāk uzkrājas uz diskiem un riteņu arkām, tāpēc tie ir jāapstrādā atsevišķi. Mazgāšanai ieteicams izmantot īpašus šampūnus un putas, kas efektīvi izšķīdina netīrumus.
Eksperti iesaka mazgāt automašīnu no apakšas uz augšu – sākot ar riteņiem un apakšējo ritošo daļu, beidzot ar jumtu. Pēc mazgāšanas rūpīgi noskalojiet atlikušo līdzekli un nosusiniet automašīnu ar mikrošķiedras drānu, lai izvairītos no svītrām. Papildu aizsardzībai var uzklāt vasku vai hidrofobu pārklājumu, kas veido aizsardzību pret ūdeni un netīrumiem.
Regulāra automašīnas mazgāšana rudenī ne tikai saglabā tās pievilcīgo izskatu, bet arī samazina koroziju un uzlabo redzamību. Mitrā un nokrišņu bagātīgā sezonā šāda aprūpe kļūst īpaši svarīga transportlīdzekļa drošībai un ilgmūžībai.