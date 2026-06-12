Vēl vienā valstī protesti: šoreiz pret visu Trampa ģimeni 6
Albānijas galvaspilsētā Tirānā ceturtdien tūkstošiem cilvēku izgāja demonstrācijā, protestējot pret kūrorta projektu, kas saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trampa ģimeni.
Tirānā jau vairāk nekā nedēļu tiek rīkotas demonstrācijas pret šo projektu, kas saistīts ar ASV prezidenta meitu Ivanku Trampu un viņas vīru Džaredu Kušneru.
Protestētāji uzskata, ka 4,6 miljardus ASV dolāru vērtais luksusa viesnīcas projekts, kuru paredzēts uzcelt aizsargātā zonā Adrijas jūras piekrastē, rada risku videi un tuvumā esošai lagūnai, kas ir kritiski svarīga gājputniem.
Attīstītāji arī cer pārveidot neapdzīvoto Sazanas salu, kas reiz bija komunistu režīma slepena militārā bāze, par greznu tūrisma objektu.
Ceturtdienas vakarā tāpat kā iepriekšējās demonstrācijās pūlis devās gājienā uz valdības namu Tirānas galvenajā bulvārī. Protestētāji turēja plakātus ar uzrakstu “Albānija nav paredzēta pārdošanai” un aicinājumiem premjerministram Edi Ramam atkāpties.
Neliels protests notika jau maija beigās Zvernecas salā, kad ar dzeloņstiepli tika norobežota dabas rezervāta daļa, kurā paredzēts īstenot šo projektu. Internetā strauji izplatījās video ar buldozeriem pludmalē un vardarbīgu konfrontāciju ar privāto apsardzi, kas izraisīja sabiedrības sašutumu.
Bažas par projekta ietekmi uz vidi arī izprovocēja Briseles brīdinājumus, ka tas var palēnināt Albānijas iestāšanos Eiropas Savienībā (ES), kas ir viens no Ramas galvenajiem politiskajiem mērķiem.
Premjers ir vairākkārt mēģinājis nomierināt protestētājus, uzstājot, ka projekts nav apstiprināts un “nav iemesla uztraukties”.