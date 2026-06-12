VIDEO. Tieši policijas busiņā! Vīrietis netīšām iemūžina savu avāriju, ietriecoties likumsargu auto 0
Vakar Ventspilī uz Ventas tilta notika ceļu satiksmes negadījums starp Valsts policijas dienesta transportlīdzekli un vieglo automašīnu, vēsta Sadursme.
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Video redzams, ka policijas busiņš virzās pāri tiltam, kad pēkšņi ieslēdz bākugunis un sāk strauju manevru, lai mainītu kustības virzienu.
Aiz policijas transportlīdzekļa braucošās automašīnas vadītājs nespēj savlaicīgi noreaģēt un ietriecas policijas busiņa sānā.