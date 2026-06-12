“Beigās par to samaksā klients!” Ķirsons publiski pārmet “Bolt Food” un “Wolt” 0
Ēdienu piegāžu platformas patlaban paņem pārāk lielu daļu no uzcenojuma, aģentūrai LETA sacīja uzņēmējs un ēdināšanas un pārtikas tirdzniecības uzņēmuma AS “Lido” kādreizējais īpašnieks Gunārs Ķirsons.
Jautāts, cik taisnīgi ir ēdienu piegāžu platformu, piemēram, “Bolt Food” un “Wolt”, nosacījumi ēdinātājiem, Ķirsons norādīja, ka platformas paņem lielu procentu, bet beigās par to samaksā klients.
“Ja esi mazs restorāns, tevi bieži vien “nospiež uz ceļiem”, un tu esi spiests piekrist viņu noteikumiem. Lielāki uzņēmumi vēl var mēģināt vienoties un pateikt “nē” pārāk augstām komisijām, bet mazajiem tas ir daudz grūtāk,” skaidroja Ķirsons.
Viņš arī sacīja, ka valstij šajā procesā ir sarežģīti iejaukties, jo tā nevar noteikt cenu politiku. Tomēr viņš uzsvēra, ka diskusijai par šo tematu vajadzētu būt, piemēram, semināros, kopīgās sarunās un nozares vienošanās, jo tas kaut kādā veidā būtu jāsakārto.
Vienlaikus viņš atzina, ka platformu ienākšana tirgū no vienas puses ir devusi pozitīvu rezultātu. “Ja šo platformu nebūtu, iespējams, daudzi uzņēmumi nemaz nebūtu izdzīvojuši,” piebilda Ķirsons.
Tomēr viņš uzsvēra, ka valsts līmenī, gan ar Valsts ieņēmumu dienestu, gan citām institūcijām, ir jāstrādā arī pie kvalitātes un kopējā līmeņa uzlabošanas.
Viņš piebilda, ka nevajag tikai kritizēt, bet “sēsties pie viena galda” un runāt par kvalitāti un sistēmu, ko var uzlabot. “Protams, patlaban prioritāte ir drošība, aizsardzība un ekonomika, bet arī šīs lietas nedrīkst palikt novārtā,” uzsvēra Ķirsons.
LETA jau vēstīja, ka 2025. gada janvāra beigās Igaunijas izklaides pakalpojumu un ēdināšanas grupas “Apollo Group” meitasuzņēmums “Treeland” palielināja līdzdalību “Lido” kapitālā līdz 96%, iegādājoties 21% “Lido” akciju no Ķirsonam piederošās “K.E.Projekti”. Tādējādi Ķirsonam piederēja 4% “Lido” kapitāldaļu. Savukārt šogad 31. martā “Apollo Group” kļuva par “Lido” vienīgo īpašnieku.
“Apollo Group” ietilpst Igaunijas uzņēmēja Margusa Linnamē kontrolētajā holdingā “MM Grupp”, kam pieder plašs uzņēmumu portfelis Baltijas valstīs. Informācijas aģentūra LETA ir daļa no starptautiskas mediju grupas, kuras akciju turētājs ir “MM Grupp”.