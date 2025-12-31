Foto: Edijs Pālens/LETA

Sabiedriskais transports bez maksas, bet vai biļete tāpat būs jāreģistrē?

LETA
9:13, 31. decembris 2025
Šodien un rīt visi pasažieri Rīgas sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas, turklāt Jaungada naktī autobusu, trolejbusu un tramvaju maršrutos tiks nodrošināti papildu reisi, aģentūru LETA informēja SIA “Rīgas satiksme”.

Vecgada dienā un Jaungada dienā Rīgas sabiedrisko transportu pilsētas iedzīvotāji un viesi varēs izmantot bez maksas, tāpēc e-talons un koda biļete, iekāpjot “Rīgas satiksmes” autobusos, trolejbusos un tramvajos, nebūs jāreģistrē.

Naktī uz ceturtdien, ap plkst. 0.30 un plkst. 2.15, vairākos maršrutos tiks organizēti papildreisi. Autobusiem papildu reisi tiks organizēti 3., apvienotajā 12., 23., 26., 24., 25., 37., 51. un 53. maršrutā. Tramvajiem papildu reisi būs 1., 5., 7. un 11. maršrutā, bet trolejbusiem – 4., 9., 15., 17. un 18. maršrutā.

3. autobusa maršrutā viens no papildu reisiem virzienā uz Pļavniekiem tiks sākts no pieturas “Grēcinieku iela” plkst. 0.31, no Merķeļa ielas pieturas tas aties plkst. 0.35.

Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apsaimnieko “Rīgas satiksme”, šodien un rīt varēs izmantot bez maksas, izņemot apakšzemes stāvvietu Valdemāra ielā 5a – tur par automašīnas novietošanu jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.

