LETA
8:58, 31. decembris 2025
Rīgā Jaunā gada sagaidīšanas ballītes notiks sešos laukumos, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.

Svinībās norisināsies no šodienas plkst. 21 līdz 1. janvāra plkst. 2 Rātslaukumā, Līvu laukumā, Pils laukumā, laukumā pie Pulvertorņa, 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā starp Poļu un Bīskapa gāti, kā arī Kaļķu ielas posmā starp Vaļņu ielu un Aspazijas bulvāri.

Vecrīgas laukumos par dejām un svētku garu rūpēsies dīdžeji – DJ Sets, DJ Gustavito, DJ Linda Samsonova, DJ Aspirins, DJ All-Viss un MC Valters Krauze.

Katrā laukumā norisināsies vienota audiovizuāla performance, kurā DJ muzikālais sniegums tiks sinhronizēts ar vizuālajām projekcijām uz ēku fasādēm. Savukārt 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā vizuālo mākslu varēs baudīt uz LED ekrāniem.

Vakara gaitā katrā norises vietā publiku uzrunās moderators, kurš palīdzēs iejusties svētku noskaņā, daloties ar stāstiem par Jaunā gada sagaidīšanas norisēm citviet pilsētā, atgādinot par spilgtākajiem mirkļiem, kas raksturoja aizvadīto un iezīmēs nākamo gadu.

