Laiks būs patīkams, bet šoferiem vēl joprojām bīstams: ko sagaidīt pēdējā gada dienā? 0
Gada pēdējā dienā Latvijā valdīs sals un daudzviet uzspīdēs saule, bet valsts austrumos mākoņi palaikam vēl nesīs sniegu, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Vecgada dienā pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, bet dienas pirmajā pusē līča piekrastē brāzmas vēl sasniegs 15 metrus sekundē (m/s). Teritorijas lielākajā daļā termometra stabiņš nepakāpsies virs -4…-8 grādu atzīmes, bet piekrastes rajonos gaisa temperatūra būs -2…-4 grādi.
Arī Rīgā dienā Vecgada dienā palaikam mākoņi izklīdīs un būs saulains laiks. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, dienas pirmajā pusē vēl brāzmās līdz 15-16 m/s. Dienas laikā gaisa temperatūra paliks nemainīga, saglabājoties -3…-5 grādu robežās.
Sniega un apledojuma dēļ daudzviet Latvijā apgrūtināta braukšana pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem
Sniega un apledojuma dēļ trešdienas rītā daudzviet Latvijā ir apgrūtināta braukšana pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūrai LETA pavēstīja VSIA “Latvijas valsts ceļi”.
Sniegotos autoceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 157 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, uz Valmieras šosejas (A3) posmā no Strenčiem līdz Valkai, uz Rīgas apvedceļa Salaspils-Babīte (A5) visā posmā, uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Līvāniem līdz Pāterniekiem, uz Bauskas šosejas (A7) posmā no Ķekavas apvedceļa līdz Dzimtmisai, kā arī uz Jelgavas šosejas (A8) visā posmā.
Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Kalvenei, uz Ventspils šosejas (A10) visā posmā, uz autoceļa Liepāja-Rucava (A11) visā posmā, uz Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Varakļaniem līdz Terehovai, uz autoceļa Grebņeva-Rēzekne-Daugavpils-Medumi (A13) visā posmā, uz Daugavpils apvedceļa (A14) visā posmā un uz Rēzeknes apvedceļa (A15) visā posmā.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotāji ir aicināti informēt “Latvijas valsts ceļus”, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos “X” un “Facebook”.