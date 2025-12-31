Lai siļķe nepaliek bez kažoka: uzzini, cikos šodien veikali vērsies ciet 0
Lielākie tirdzniecības centri šodien strādās saīsinātu darba laiku, noskaidroja aģentūra LETA.
Tirdzniecības centru “Akropole Alfa” un “Akropole Rīga” veikali un pakalpojumu sniegšanas vietas šodien strādās no plkst. 10 līdz 20. Savukārt 1. janvārī iepirkšanās centri būs daļēji slēgti un darbosies tikai atsevišķu kategoriju veikali un pakalpojumu sniegšanas vietas.
Veikals “Rimi”, kas atrodas “Akropole Alfā”, šodien strādās no plkst. 8 līdz 21, bet 1. janvārī – no plkst. 11 līdz 21.
Veikals “Maxima XXX”, kas atrodas “Akropole Rīgā”, šodien strādās no plkst. 8 līdz 21, bet 1. janvārī veikals būs slēgts.
“Origo” darba laiks šodien būs no plkst. 10 līdz 20, bet 1. janvārī “Origo” būs daļēji slēgts un darbosies tikai atsevišķu kategoriju veikali un pakalpojumu sniedzēji.
Tostarp “Origo” esošais “Rimi Hyper” šodien strādās no plkst. 7 līdz 21, bet 1. janvārī – no plkst. 11 līdz 22.
Tirdzniecības centrs “Spice” un “Spice Home” šodien strādās no plkst. 10 līdz 18. Savukārt 1. janvārī tirdzniecības centrs būs slēgts.
“Rimi”, kas atrodas “Spicē”, darba laiks šodien būs no plkst. 8 līdz 21, bet 1. janvārī – no plkst. 11 līdz 21.
“Domina Shopping” darba laiks šodien būs no plkst. 10 līdz 19. Tirdzniecības centrs 1. janvārī būs slēgts.
Savukārt tirdzniecības centrā esošā “Maxima XXX” šodien strādās no plkst. 8 līdz 20, bet 1. janvārī veikals būs slēgts.
“Galerija Centrs” darba laiks šodien būs no plkst. 10 līdz 19. “Galerija Centrs” 1. janvārī būs slēgts.
“Rimi”, kas atrodas “Galerijā Centrs”, šodien strādās no plkst. 8 līdz 21, bet 1. janvārī – no plkst. 11 līdz 20.
“Stockmann” kosmētikas, modes un mājas nodaļas darba laiks šodien būs no plkst. 10 līdz 20, bet delikatešu nodaļa – no plkst. 9 līdz 20. “Stockmann” 1. janvārī būs slēgts.
“Rīga Plaza” šodien strādās no plkst. 10 līdz 19, bet 1. janvārī tirdzniecības centrs būs slēgts.
“Maxima XXX”, kas atrodas “Rīga Plazā”, šodien strādās no plkst. 8 līdz 20, savukārt 1. janvārī veikals būs slēgts.