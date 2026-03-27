Saeimas deputāts Felss pērn deklarējis vairāk nekā 108 000 eiro parādsaistības
Saeimas deputās Mārtiņš Felss (JV) pērn deklarējis kopējās parādsaistības 108 603 eiro apmērā, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Deklarācijā norādīts, ka Felss no Saeimas algā saņēmis 67 428 eiro un 10 160 eiro pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Papildus tam iegūti 250 eiro procentos no lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Latraps” un AS “Indexo banka”. Vēl deputāts deklarējis apdrošināšanas atlīdzību 35 eiro no apdrošināšanas kompānijas “Compensa Vienna Insurance Group” un precīzi neklasificētus ienākumus 1000 eiro no “Latraps”. Felsa kopējie ienākumi 2025. gadā bija 78 919 eiro.
Deputātam 2025. gada beigās piederēja zeme un būve Krustpils pagastā, un viņš nomāja dzīvokli Rīgā. Ieguldījumu fondos Felss aizvadītajā gadā ieguldījis 273 eiro. Viņa valdījumā ir 2021. gada izlaiduma “Škoda Octavia” un īpašumā – 2018. gada “Škoda Karoq”, kuru Felss nopircis par vienu centu.
Papildu deputāta amatam Felss bija partijas “Vienotība” valdes loceklis.
Deklarācijā nav norādītas parādsaistības, izsniegtie aizdevumi vai dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu. Felsam gada beigās bija uzkrājumi privātajos pensiju fondos.