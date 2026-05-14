Zelenskis ierosina slēgt jaunu līgumus ar Eiropas valstīm: kas viņam padomā?
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien ierosināja Eiropas valstīm slēgt divpusējus dronu līgumus ar Ukrainu, paziņojot, ka tas ievērojami stiprinātu Eiropas drošību.
Zelenskis nāca klajā ar šādu paziņojumu savā uzrunā Bukarestes deviņnieka samitā.
“Es ticu, ka mums visiem ir vajadzīgi divpusēji dronu līgumi – vienošanās, kas palīdzēs integrēt katru nacionālās aizsardzības daļu, lai mēs varētu atbildēt uz mūsdienu draudiem, izmantojot Eiropas ražošanas spējas un Ukrainas kompetenci, kas pierādīta reālā aizsardzībā reāla kara laikā,” sacīja Zelenskis.
Viņš atzīmēja, ka jau ir ierosinājis dronu līgumu Eiropas Savienībai, bet uzskata, ka šai sistēmai vajadzētu attīstīties “gan Eiropas institūciju līmenī, gan atsevišķu valstu līmenī”.
Zelenskis uzsvēra Ukrainas kompetences svarīgumu, paskaidrojot, ka kara laikā tehnoloģijas strauji mainās un tikai praktiska pieredze var parādīt to, kuri risinājumi tiešām strādā.
“Tieši tagad daudzi varētu domāt, ka mūsdienu militārajās operācijās galvenais ir, lai būtu tādi instrumenti kā pārtvērēji, dažādu tipu droni, elektroniskās karadarbības sistēmas. Tomēr mūsdienu karadarbības realitāte ir tāda, ka militārās tehnoloģijas mainās ļoti ātri, katru dienu. Nepietiek ar to, ka jums ir instrumenti – jums arī vajadzīga reāla kompetence šo sistēmu lietošanā un tāds pats pielāgošanās ātrums kā pašiem draudiem. Tieši tagad tikai mums ir šī kompetence,” sacīja Zelenskis.
Viņš aicināja apvienot Eiropas spējas ar Ukrainas pieredzi, lai stiprinātu drošību. Zelenskis sacīja, ka to var panākt, aktīvi izmantojot programmu SAFE, “kas dod Eiropai iespēju tagad pārapbruņoties un pielāgot Eiropas aizsardzības rūpniecību mūsdienu izaicinājumiem”.
Zelenskis 11. maijā paziņoja, ka attiecībā uz dronu līgumu parakstīšanu 20 valstis jau strādā ar Ukrainu dažādos līmeņos.