Šie 11 pārtikas produkti un dzērieni glābs tavu sirdi, kamēr lielāko dienas daļu sēdi krēslā
Mēs visi zinām to vainas apziņu, kas uznāk pēc astoņu stundu maiņas, kas pavadīta pielīmēta pie biroja krēsla, kam seko vakara maratons, skatoties mūsu iecienītāko seriālu. Lai gan mēs bieži jokojam par to, ka esam profesionāli sēdētāji, medicīniskā realitāte ir tāda, ka ilgstoša neaktivitāte klusībā negatīvi ietekmē mūsu sirdsdarbību, sacietējot artērijas un palielinot nopietnu sirds un asinsvadu slimību risku.
Tomēr, lai sāktu aizsargāt asinsvadus, nav jāatstāj darbs vai jāskrien maratons jau rīt. Jauni pētījumi liecina, ka tas, ko liekam uz šķīvja, var aktīvi cīnīties pret mazkustīga dzīvesveida negatīvo ietekmi. Stratēģiska uzkodu lietošana ar pārtikas produktiem, kas bagāti ar specifiskām augu ķīmiskām vielām, var saglabāt artērijas elastīgas pat tad, ja kājas daudz nekustas.
Sēdēšana ir neizbēgama mūsdienu dzīvē, taču tas nav “nāves spriedums” jūsu sirdij. Nav nepieciešams uzreiz pilnībā mainīt uzturu. Pāris minūtes stiepšanās joprojām ir svarīgas, bet, apvienojot tās ar tasi zaļās tējas vai sauju valriekstu, dubultojat aizsardzību.
11 pārtikas produkti un dzērieni, kas atbalsta sirds veselību cilvēkiem, kuri lielāko dienas daļu sēž
Kakao ar augstu flavanolu saturu
Pārsteidzošā pētījumā eksperti atklājuši, ka kakao ar augstu flavanolu saturu novērsa asinsvadu funkcijas pasliktināšanos, kas parasti notiek pēc vairāku stundu sēdēšanas. Pētījuma dalībniekiem šī garšīgā dzēriena dēļ artēriju elastība saglabājās tādā līmenī, kāds bija pirms sēdēšanas.
Noslēpums slēpjas flavanolos — augu savienojumos, kas palīdz asinsvadiem paplašināties un atslābināties, kad palielinās asins plūsma. Dalībnieki, kuri dzēra kakao ar zemu flavanolu saturu, šādu aizsardzību neguva, pierādot, ka jūsu kakao kvalitāte ir ļoti svarīga. Augsta flavanolu satura kakao it kā “pievilina pie sevis” asinsvadus, lai tie uzvedas tā, it kā jūs nesēdētu visu dienu krēslā.