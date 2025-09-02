“Sanākuši papriecāties, paspiež rokas” – Treimanis skarbi izsakās par Eiropas reakciju par šobrīd Ukrainā notiekošo 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas tiesnesis, jurists un GKR biedrs Andris Treimanis komentēja Eiropas reakciju uz karu Ukrainā, norādot uz politisko pasivitāti un neviennozīmīgu rīcību no līderu puses.
“Mani arī nepamet tāda sajūta, ka atkal mums Eiropas līderi ir sanākuši, papriecājās, paspiež rokas, nu jā, tagad mēs kaut ko darīsim, virzīsimies, atkal vajadzētu sanākt kopā un risināt un runāt, bet nekādu tādu konkrētu spiedienu tieši pret agresoru valsti, pret Krieviju mēs neredzam,” atzina Treimanis.
Viņš norādīja, ka politiskās diskusijas Eiropā lielākoties aprobežojas ar sankciju pakotnēm, kuru efektivitāte bieži tiek apšaubīta: “Runa ir atkal par kārtējo sankciju paketi, bet mēs redzam, kura jau tā ir. Es domāju, ka mums visiem jau ir nojucis skaits.”
Treimanis arī atgādināja vēsturisko pieredzi, uzsverot, ka pasivitāte pret agresiju var novest pie ilgstošas nestabilitātes un konfliktiem: “Līdz ar to vēsture rāda to, ka bez konkrēta agresoru valsts spēka parādīšanas viņai, ko mēs, piemēram, redzējām arī Otrajā pasaules karā, ka kamēr Eiropas lielās valstis bija tādas pasīvas, vairāk izmantoja atturēšanās politiku, tikmēr nekas nemainījās un fašistiskais režīms tajā laikā gāja uz priekšu. Es domāju, šeit mēs varam vilkt ļoti lielas paralēles, jo mēs zinām, ka pasaulē un vēsturē visi iet pa spirāli.”
Viņš uzsvēra, ka līdz brīdim, kamēr Eiropas līderi nepieņems stingrus lēmumus, būtisku pavērsienu karam Ukrainā sagaidīt nevar: “Kamēr tiešām nebūs ļoti nepopulāra stingra lēmuma no Eiropas līderu puses, jo karš notiek šobrīd Eiropā. Līdz ar to, manā skatījumā, nekāds būtisks pavērsiens mieram Ukrainā arī nav redzams.”
Treimanis komentēja arī Krievijas ekonomikas noturību kara apstākļos, kritizējot pārmērīgi optimistiskus prognožu minējumus: “Šobrīd Krievijas ekonomika, ja mēs skatāmies trīs gadus atpakaļ kara sākumā, divus gadus atpakaļ, visu laiku teica, ka tūlīt sabruks, sabruks, sabruks, nekas nesabrūk, viss notiek, viss griežas. It kā atkal tie komentāri, ka tūlīt būs, tūlīt būs, tūlīt būs krahs un tā tālāk, bet mēs redzam, ka nekas nenotiek.”