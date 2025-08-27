Diplomāts kritizē Trampa ierosināto “mieru”: saskata Putina nodomus 0
Zviedrijas diplomāts baidās, ka Vladimira Putina teritoriālās prasības saskaņā ar viņa miera līgumu ir paredzētas, lai neļautu Ukrainai attīstīties kā valstij, raksta lrytas.lt.
Mieram Ukrainā jāsākas ar pamieru, saka bijušais Zviedrijas premjerministrs un ārlietu ministrs Karls Bilts, kritizējot diktatora Vladimira Putina ierosināto un ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstīto “visaptverošo” miera līgumu.
Publikācija atgādināja, ka Putins noraidīja Trampa lūgumu par pamieru Ukrainā un tā vietā ierosināja “plašu” vienošanos.
Pēc tam arī Tramps sāka runāt par miera līgumu, atsakoties no idejas par karadarbības pārtraukšanu.
Zviedru eksperts baidās, ka Putina teritoriālās prasības miera līgumā ir paredzētas, lai neļautu Ukrainai attīstīties kā valstij.
Viņš arī neuzticas Krievijas diktatora aicinājumam atrisināt visus strīdus uzreiz, jo tas prasītu ātru sarežģītu jautājumu, piemēram, Krievijas kontrolēto Ukrainas zemju statusa, atrisināšanu, pirms varētu panākt mieru.
Bilta ieskatā, patiesai vēlmei pēc miera jāsākas ar pamieru, kas ļaus “soli pa solim” atrisināt tādus jautājumus kā elektroenerģijas piegādi Ukrainai, karagūstekņu likteņus, nolaupītos Ukrainas bērnus un sankcijas. Bilta pieredzē mieram jāsākas ar minimālām prasībām visiem, bet ne ar maksimālām prasībām no vienas puses.