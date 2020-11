„Sargi sevi, sargi citus!” rūpēs par drošāku ikdienu

Publicitātes foto

Aicinot iedzīvotājus izmantot visas pieejamās iespējas drošai ikdienai un veselības saglabāšanai, „Mēness aptieka” ar 1. decembri aizsāk rūpju akciju „Sargi sevi, sargi citus!”

Rūpes un kompetence

„Izvēloties ikdienas drošībai svarīgās preces dāvanu komplektam, farmaceiti tam devuši aktuālu nosaukumu “Sargi sevi, sargi citus!”, akcentējot savas rūpes un kompetenci veselības informācijā. Stāstot par komplekta saturu, mums vienlaikus ir īpašs mērķis – atgādināt ikvienam par būtiskajām komponentēm drošībai un veselībai.

Ceram, ka piedāvājums būs patiesi noderīgs mūsu klientiem,” aizsākot akciju norāda ”Mēness aptiekas” mazumtirdzniecības biznesa vadītāja Evita Jurjāne-Nelsone.

Jauna ikdienas rutīna

Sejas masku lietošana, roku regulāra mazgāšana un dezinficēšana ir kļuvusi par mūsu ikdienas dzīves rutīnu. Ja viss drošai rīcībai nepieciešamais ir viegli un ērti pieejams, tas prasa mazāk ikdienišķu pūļu un satraukuma, turklāt mums ikvienam ir vairāk pārliecības, ka visi kopīgi spējam tik svarīgos noteikumus ievērot.

„Mēness aptiekās” ir veikti visaptveroši pasākumi klientu un darbinieku drošībai. Farmaceiti ikdienā strādā aiz droša aizslietņa, ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi lietošanai aptiekā, darba virsmas tiek regulāri dezinficētas, tiek ievērots pastiprināts vēdināšanas režīms, uz tirdzniecības telpu grīdas ir atzīmētas joslas drošai distancei. „Mēness aptieka” aicina iespēju robežās norēķināties bez kontakta, lieki neuzturēties pašapkalpošanās nodaļās, lieki neko neaiztikt ar rokām.

Ikvienam ir būtiska vajadzība – stiprināt veselību. „Mēness aptiekas” farmaceiti visā Latvijā ir gatavi palīdzēt ar padomu, ik dienu sniedzot tūkstošiem konsultāciju saviem apmeklētājiem gan klātienē, gan tiešsaistē.

Viens no padomiem – rūpēties par savu imunitāti: būt svaigā gaisā, atbilstoši vecumam daudz kustēties, lietot uzturvielām bagātu pārtiku un vajadzības gadījumos lietot arī atbilstošus medikamentus, kā arī uztura bagātinātājus, kā atbalstu veselības stiprināšanai.

Dāvināmi komplekti

Imunitāte ir svarīga!

C vitamīns ir viens no populārākajiem vitamīniem, īpaši ziemas sezonā. Tas uzlabo organisma pretošanās spēju infekciju slimībām un vīrusiem, darbojas kā antioksidants gan, lietojot kā mono vitamīnu, gan kopā ar citiem antioksidantiem (selēnu, cinku un E vitamīnu), uzlabo asinsvadu elastību, stiprina asinsvadu sieniņas, palīdz organismam pastiprināta stresa situācijā, piedalās kolagēna sintēzes procesā, kas, kā zināms, nodrošina ādas veselību, stiprākus saistaudus, locītavas, mazina alerģiskas reakcijas, palīdz organismā uzsūkties dzelzs joniem.

Tieši pareiza šī vitamīna lietošana palīdzēs samazināt blakņu iespējamību. Šos vitamīnus organisms uzņem tik, cik tam ir nepieciešams, bet pārējo izvada ar urīnu. Tā kā šie vitamīni organismā neuzkrājas, tos ieteicams lietot kā uztura bagātinātājus katru dienu.

Vitamīns C un cinks veicina normālu imūnsistēmas darbību un ir nozīmīgs šūnu aizsardzībai pret oksidatīvo stresu (stresa radītu šūnu darbības traucējumu), tam piemīt pretvīrusu un pretmikrobu iedarbība, kā arī imunitāti un kognitīvās spējas (domāšanu, atmiņu) stimulējoša iedarbība.

Cinks palīdz ādas veselībai, normālai ogļhidrātu vielmaiņai, kaulu veselībai, redzei, arī matu un nagu veselībai, tas ir spēcīgs antioksidants, stabilizē hormonālo līdzsvaru, kā arī palīdz regulēt organisma fermentu sistēmu.

Nepārtraukta roku dezinfekcija!

Bieža un kārtīga ādas apstrāde ar ūdeni, ziepēm un dezinfekcijas līdzekļiem līdz ar netīrumiem atņem ādai tās dabisko aizsargkārtiņu. Lai arī sausa roku āda pati par sevi nerada lielus veselības riskus, ir jēga parūpēties par ādas barjeru, jo sasprēgājusi roku āda faktiski ir klāta mazām mikroplaisiņām, kas var būt vārti dažāda veida infekcijām.

Tādēļ ir svarīgi steigšus – tūliņ pēc mazgāšanas – apstrādāt ādu ar kādu kosmētikas līdzekli, kas neļaus iztvaikot ūdenim. Bieži vien, domājot, ka āda ir sausa, šķiet, ka tai vajadzīga barošana, taču daudz vairāk tai nepieciešama mitrināšana.

Krēmu konsistence mēdz pabieza, un tiem parasti ir nepieciešams ilgāks laiks, lai iesūktos ādā. Toties izveidojusies aizsargkārtiņa uz ādas būs noturīgāka. Krēmu ar vieglām kustībām iemasē (neieberzējot un nestaipot!) ādā, pārliecinoties, ka tas ir skāris arī pirkstu starpas plaukstu virspuses un ienadžus.

Ja āda krēmu vienkārši „apēd” un jums ir sajūta, ka tā nav pietiekami mitrināta, klājiet otru kārtu – šādai atkārtotai procedūrai ir patiešām labs efekts. Tā rīkoties īpaši vēlams pirms naktsmiera.

Lietosim maskas pareizi!

Ļoti svarīgs posms maskas valkāšanā ir tās noņemšana un utilizācija. Noņemot neaizskaram seju un pašu masku un novelkot tūliņ to ievietojam slēgtā tvertnē. Ja maska ir vairakkārt lietojama, līdz veļas mazgāšanai neuzglabājam to kopā ar pārējo veļu. Tūliņ pēc maskas noņemšanas atkal rūpīgi nomazgājam rokas.

PVO rekomendē pirms maskas uzlikšanas rūpīgi nomazgāt rokas – tieši tā kā mums mācīts – ar ziepēm 20 sekundes, vai arī, ja tas nav iespējams, apstrādāt tās ar atbilstošu dezinfekcijas līdzekli. Uzlieciet masku rūpīgi un kārtīgi – nosedziet muti un degunu un pārliecinieties, ka starp jūsu seju un masku nav spraugu.

Atceries, ka vēlāk to vairs nebūs iespējams piekārtot – neaiztieciet masku, nepieskarieties sejai, bet, ja kāda iemesla dēļ tomēr nākas to darīt, pirms tam atkal viss tas pats – nomazgājiet vai kārtīgi nodezinficējiet rokas un pēc piekārtošanas dariet to pašu.

Nomainiet masku ar jaunu, tiklīdz tā ir mitra, un nelietojiet vienreizējās lietošanas maskas atkārtoti. Kā rīkoties, lai noņemtu masku? Tas jādara no aizmugures (nepieskarieties maskas priekšpusei) un nekavējoties izmetiet slēgtā tvertnē. Protams – masku lietošana neatceļ sociālās distancēšanās nosacījumus!

MA aicina būt rūpīgiem un atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību:

• pareizi lietot un nēsāt maskas,

• regulāri mazgāt vai dezinficēt rokas,

• nedrūzmēties un visur, kur vien tas iespējams, ievērot 2 metru distanci,

• daudz uzturēties svaigā gaisā un būt fiziski aktīviem,

• informācijai par slimības izplatību un rīcību izmantot uzticamus avotus.