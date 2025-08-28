Basketbolisti fanus priecē ne tikai arēnā, bet arī dodoties uz Bērnu slimnīcu 0
Jūlija beigās un augustā Bērnu slimnīcā viesojās Latvijas basketbola izlases spēlētāji, lai kopā ar bērniem uzspēlētu bumbu un pastrādātu parkā.
Izlases kapteinis Dāvis Bertāns un Dairis Bertāns pavadīja laiku Hematoonkoloģijas nodaļā, kur katrs šāds brīdis bērniem ir ļoti īpašs, jo nereti viņi nevar doties ārā un spēlēties kopā ar citiem.
Ne visi ir gatavi ienest prieku slimnīcas palātās, bet izlases spēlētāji to darīja ar sirdi un smaidu.
Fotogrāfijā, kura publicēta sociālajā medijā “Facebook” redzami abi basketbolisti un meitenīte, kura šobrīd ārstējas slimnīcā. Meitenītei rokās ir basketbolista krekls un gaisā virmo patīkams prieks.