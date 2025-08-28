#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
FOTO: @Bērnu klīniskā universitātes slimnīca / Facebook

Basketbolisti fanus priecē ne tikai arēnā, bet arī dodoties uz Bērnu slimnīcu 0

kokteilis.lv
11:51, 28. augusts 2025
Kokteilis Baudi

Jūlija beigās un augustā Bērnu slimnīcā viesojās Latvijas basketbola izlases spēlētāji, lai kopā ar bērniem uzspēlētu bumbu un pastrādātu parkā.

Reklāma
Reklāma
Vēstījums no viņpasaules: 12 veidi kā gari cenšas ar jums sazināties
Veselam
Augsts asinsspiediens? 9 augi un garšvielas, kas dabiski palīdz to mazināt
12 lietas, ko sievietes slepeni dara, bet nekad to neatzīst 4
Lasīt citas ziņas

Izlases kapteinis Dāvis Bertāns un Dairis Bertāns pavadīja laiku Hematoonkoloģijas nodaļā, kur katrs šāds brīdis bērniem ir ļoti īpašs, jo nereti viņi nevar doties ārā un spēlēties kopā ar citiem.

Ne visi ir gatavi ienest prieku slimnīcas palātās, bet izlases spēlētāji to darīja ar sirdi un smaidu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Satiksmes ministrs dalās būtiskos jaunumos: “Ja vēlēsimies, varēsim izmantot šo iespēju”
“Es devu tev sieru ar…” Roberto Meloni Sardīnijā baro latviešus ar ES aizliegtu produktu
Rudens jau tepat aiz stūra! Tuvojas brīdis, kad pieaugs maksa par siltumenerģiju Rīgā

Fotogrāfijā, kura publicēta sociālajā medijā “Facebook” redzami abi basketbolisti un meitenīte, kura šobrīd ārstējas slimnīcā. Meitenītei rokās ir basketbolista krekls un gaisā virmo patīkams prieks.

FOTO: Ekrānuzņēmums/ Facebook
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vai esi gatavs Eiropas čempionāta finālturnīram basketbolā? Svarīga informācija līdzjutējiem
VIDEO. Viņš to izdarīja, ejot garām… Luka Dončičs iepriecina savu gados jauno fanu
Eiropas basketbola čempionāts pārvērtīs Rīgu zelta bedrē – lūk, cik Latvija no tā varētu nopelnīt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.