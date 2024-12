Foto: Unsplash

Sestdien būs pārsvarā mākoņains laiks; Latgales pierobežā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu







Sestdien debesis virs Latvijas būs pārsvarā mākoņainas, vietām iespējams neliels sniegs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Caur mākoņiem dažviet var izspraukties arī kāds saules stars. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu, austrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs -2…+2 grādi.

Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, būtiski nokrišņi nav sagaidāmi. Saglabājoties lēnam līdz mērenam dienvidaustrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 0 grādiem, prognozē LVĢMC.

Latvijas austrumos sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu

Šorīt vietām Latvijas austrumu rajonos, pierobežā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, liecina VSIA “Latvijas Valsts ceļi” operatīvā informācija.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas (A6) no Daugavpils līdz Paterniekiem, uz Rēzeknes šosejas (A12) no Rēzeknes līdz Terehovai un uz Vidzemes šosejas no Virešiem līdz Veclaicenei.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Krāslavas, Ludzas, Gulbenes un Alūksnes apkārtnē, kā arī vietām Kurzemē – Saldus un Tukuma novados.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.

