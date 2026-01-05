Bauskas ielas iedzīvotāju liktenis vēl nav zināms: priekšā svarīgi lēmumi par sprādzienā cietušajiem 0
Mēneša laikā varētu tapt skaidrs, vai gāzes sprādzienā bojāto daudzdzīvokļu ēku Bauskas ielā Rīgā atjaunos vai arī nojauks, pirmdienas vakarā vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums “Panorāma”.
Rīgas pašvaldības un ēkas dzīvokļu īpašnieki pirmdien pirmo reizi tikās sapulcē, kurā izrunāja tālākās darbības.
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora pienākumu izpildītāja Dace Ziediņa skaidroja, ka nākamā tikšanās notiks 14. janvārī un tad tiks lemts par turpmāku apsardzes nodrošināšanu ēkai, kā arī pārvaldīšanas maksas pārskatīšanu.
Viņa atklāja, ka ir saņemts arī Pilsētas attīstības departamenta atzinums par tālākām darbībām, kas veicamas ar ēku, proti, nepieciešams sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu. Pašvaldība sola šo pakalpojumu iepirkt un apmaksāt no saviem līdzekļiem.
Lēmumu par ēkas nākotni pašvaldība sola mēneša laikā.
Raidījums arī vēstīja, ka divi sprādzienā cietušie cilvēki guvuši vieglas traumas. Abi pacienti izmeklēti un palaisti mājās, apliecināja Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā.
Savukārt raidījumam “TV3 ziņas” kāds iedzīvotājs apgalvoja, ka 4. un 5. stāva iemītnieki netiekot laisti ēkā, lai paņemtu nepieciešamās mantas, tostarp dokumentus. Tas esot ļauts tikai 1. līdz 3. stāva iedzīvotājiem.
Kā vēstīts, piektdien piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruva ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts. Sprādzienā bojā gāja divi cilvēki un divi ievainoti.
Mājai noteikts avārijas stāvoklis, un tās ekspluatācija aizliegta.
Ēku apsaimnieko SIA “Latvijas Namsaimnieks”, tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.
Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien lems par turpmāko rīcību pēc sprādziena šajā ēkā.
Komitejas sēdē plānots izvērtēt jau sniegto palīdzību iedzīvotājiem un turpmākās darbības, kā atbalstīt bez mājokļa palikušos rīdziniekus. “Tāpat nekavējoties ir jārisina jautājums, kā uzlabot pašvaldības iespējas biežāk pārbaudīt izīrētos dzīvokļus un prasīt no īrniekiem veikt civiltiesisko apdrošināšanu,” uzsver komitejas vadītāja Elīna Treija (NA).