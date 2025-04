Siguldas Šūpoļu festivāls.

Siguldā sākas 9. Šūpoļu festivāls, tēma šogad ir “Māksla šūpolēs” Ieteikt







No šodienas līdz pirmdienai Siguldā notiek 9. Šūpoļu festivāls, kura tēma šogad ir “Māksla šūpolēs”, aģentūru LETA informēja pašvaldības Komunikācijas pārvaldē.

Reklāma Reklāma

Festivālā godinās gleznotājas Džemmas Skulmes simtgadi, ļaujot mākslai ieplūst ne tikai šūpolēs, bet arī dzelzceļa stacijas laukumā, Maija parkā, kultūras centrā “Siguldas devons”, kā arī lielajā Svētku laukumā, kurā norisināsies šūpošanās dažādās mākslas šūpolēs.

Svētku atklāšana notiks šodien plkst.12 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā, kur atklās gleznotājai Skulmei veltītas šūpoles un varēs izšūties arī mākslinieces mazdēla – tēlnieka Artūra Dimitera – radītajās šūpolēs. Skulme ir Siguldas novada lepnums un 9. Šūpoļu festivāla iedvesmas avots katram māksliniekam, kas palīdzējis veidot šos svētkus, norāda pašvaldībā.

Šodien no plkst.12 līdz 13.30 Siguldā būs īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Īslaicīgi slēgta satiksme būs Zaķu skrējiena laikā Pils ielā un Leona Paegles ielā, Ausekļa ielā posmā no Pils ielas līdz Raiņa ielai, Pils ielā posmā no Ausekļa ielas līdz Leona Paegles ielai un Leona Paegles ielā no Pils ielas līdz Cēsu ielai. Minēto ielu posmos šodien līdz plkst.13.30 būs aizliegta transportlīdzekļu novietošana stāvēšanai.

Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā, pieminot Skulmes simtgadi, ar Skulmju mājas un Dž. Skulmes fonda atbalstu būs iespēja aplūkot arī Skulmju dzimtai veltītu izstādi, iepazīties ar pirmās latviešu tēlnieces Martas Liepiņas Skulmes darbiem, aplūkot scenogrāfa Oto Skulmes un aktiera Valentīna Skulmes “pieskārienus mākslai”.

Savukārt Maija parkā apmeklētāji varēs šūpoties šūpuļtīklos, izbaudot nelielas instalācijas dabā, kuras papildinās SIA “Siguldas industriālā parka” šūpoles “Ods vannā nekodīs”, bet naktī Maija parks piedāvās romantisku iespēju iepazīties ar lietuviešu mākslinieka Linas Kutavičius šūpolēm “Swing Ring”.

Pie kultūras centra “Sigulda devons” lielus un mazus priecēs “Straumes” kaķis, kultūras centra telpās būs skatāmas “Straumes” iegūtās nozīmīgākās balvas.

Vislielākā šūpošanās paredzēta Svētku laukumā, kur vienkopus notiks “Bio tirgus” un dažādu šūpoļu izmēģināšana. Visus objektus un šūpoles vienos dažādi mākslas virzieni.

Šogad festivāls ieņem starptautiska mēroga nozīmi, jo festivālā viesosies lietuviešu gaismu mākslinieks Kutavičius no “Lightfroms”, kas radījis šūpoles “Swing ring”, kuras naktī spīd un šūpojoties uzņemtās fotogrāfijas piedzīvos gaismu mākslu.

Igauniju pārstāvēs sporta klases šūpoles no kluba “Kiva-Kiiking”, kas ļauj apgriezties pilnā 360 grādu lokā. Šīs šūpoles Siguldā ir bijušas jau iepriekš un ļoti iecienīts objekts īpaši jauniešu auditorijai. Tāpat savu dizainu veido māksliniece no Somijas Anniņa Milimaki, kas veidojusi šūpoles ar nosaukumu “Rozā prieks”, ļaujot ieplūst rozā krāsai un fantāzijai.

Reklāma Reklāma

Šogad šopoļu festivālā ar savām šūpolēm piedalās uzņēmēji “Smart Coffee Roastery”, “Storent”, SIA “Siguldas industriālais parks”, SIA “Lugarde”, SIA “Gilded” (“Esi cafe”), SIA “Strauteks” un citi. Šūpoļu dizainu veido dažādu mākslinieku saime, kuru pārstāv Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, tēlnieki un scenogrāfi, gleznotāji, dekoratori, no kuriem katrs ir pielicis savu roku, lai svētki izdotos.

Šūpoļu festivāla laikā notiks īpaša videi draudzīga akcija – visiem, kas ieradīsies Siguldā ar vilcienu un uzrādīs derīgu brauciena biļeti, tiks piešķirta 20% atlaide Siguldas Jaunās pils apmeklējumam.









































































































Siguldas Šūpoļu festivāls 2024







































Siguldas šūpoļu festivāls