20:04, 19. februāris 2026
Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks, Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis Sandis Šrāders Tv24 raidījumā “Dienas personība” pauž uzskatu, ka Krievijas režīms mieru Ukrainā izmanto tikai kā taktisku masku, jo patiesībā Krievijas izdzīvošana balstās uz kara uzturēšanu un ilūzijām par panākumiem frontē.

Eksperts skaidro, ka Krievijā miers un stabilitāte ir iespējama tikai ar kara starpniecību. Par to liecina tas, ka krievi savā valstī paši ir izplatījuši naratīvus, ka viņi ir rietumvalstu ielenkumā, ka valsts un tās vērtības ir apdraudētas, un ka vienīgais veids, kā visu nosargāt, ir uzsākt karu ar Ukrainu un citiem.

“Es domāju, ka, lai Krievija sasniegtu savus ārpolitikas mērķus, viņi izliekas, ka ir gatavi runāt par mieru, bet politiskā režīma izdzīvošana patiesībā ir atkarīga no Krievijas it kā sasniegumiem kara laukā,” teic Šrāders.

Viņš norāda: “Krievijas militārie panākumi patreiz ir mazāki nekā gliemezim, kurš spēj rāpot ātrāk, nekā Krievija spēj gūt militārus panākumus pret Ukrainas armiju.”

