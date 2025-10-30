Foto: Freepik.com

Šīs divas pogas rīta braucienus padarīs daudz patīkamākus – auto būs silts, un logi bez kondensāta dažu minūšu laikā 0

LA.LV
Praktiski

Ziemas rīta braucieni mēdz būt īsts izaicinājums – aizsvīduši logi un ilgs gaidīšanas laiks, kamēr automašīnas salons kļūst silts. Bijušais automašīnu pārdevējs Pīts atklāj vienkāršu triku, kā dažu minūšu laikā sasildīt auto un atbrīvot logus no kondensāta.

Reklāma
Reklāma

1. solis: ieslēdz gaisa recirkulāciju

Krievija plāno uzbrukumu 9 Eiropas pilsētām. Spiega atklātajos dokumentos minēts aptuvens laiks
Kokteilis
Auns ir dēmons, bet Vērsis – zombijs. Uzzini, kādu briesmoni slēpj tava horoskopa zīme
“Pretrunīgi vērtētais Latvijas oligarhs Ainārs Šlesers…” lietuvieši drosmīgi nosauc iemeslu, kāpēc Latvija izstājas no konvencijas 40
Lasīt citas ziņas

Vairums autovadītāju uzreiz palaiž ventilatoru uz maksimālo jaudu, taču Pīts iesaka vispirms pagaidīt. Svarīgākā, bet bieži aizmirstā funkcija ir gaisa recirkulācijas poga, kas parasti attēlota kā virpuļojoša bulta.

“Kad ieslēdz recirkulāciju, automašīnas salonā esošais gaiss tiek izmantots “citā režīmā” – tas nesajaucas ar auksto āra gaisu un sasilst daudz ātrāk,” skaidro eksperts.
CITI ŠOBRĪD LASA
“ASV pašām nepieciešamas “Tomahawk” raķetes!” Tramps joprojām vilcinās ar piegādi Ukrainai
TV24
Premjere par Stambulas konvenciju: Balsojums skaidri parāda, ka politiķi nespēj turēt solījumus
“Turpmāk tikai dienas maiņas..” Muitas pārvaldē jūtamas bažas par spēju nodrošināt kontroli

Recirkulāciju ieslēdz tikai pirmās 5–10 minūtes brauciena laikā, pēc tam atkal ļauj ieplūst svaigam gaisam. Rezultātā tiks iegūts silts automašīnas salons, patērējot mazāk enerģijas.

2. solis: ieslēdz gaisa kondicionieri

Tas var šķist neloģiski, taču A/C poga nav paredzēta tikai vasarai. Pīts uzsver, ka gaisa kondicionētājs ziemā palīdz sausināt salonā esošo gaisu un ātri novērš logu aizsvīšanu.

“Ja tavā auto ir A/C sistēma, tā ir visefektīvākā metode cīņā ar aizsvīdušiem logiem un aukstumu,” piebilst Pīts.

Apvienojot recirkulāciju ar A/C sistēmu, dažu minūšu laikā sasildīsi auto, atbrīvosies no logu kondensāta un ziemas rīta brauciens kļūs daudz ērtāks, drošāks un patīkamāks.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Tu nevari braukt uz 250 km/h ar kaut kādu pastalu,” Timrots atklāj, kas jāņem vērā, iegādājoties automašīnas riepas
Plāno iegādāties lietotu auto? 13 automašīnas, kuras var iegādāties pat ar lielu nobraukumu
Nāvējošie svētki: jaunā pētījumā atklāts, kurās brīvdienās ir vislielākā iespējamība iet bojā nelaimes gadījumā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.