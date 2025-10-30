Šīs divas pogas rīta braucienus padarīs daudz patīkamākus – auto būs silts, un logi bez kondensāta dažu minūšu laikā 0
Ziemas rīta braucieni mēdz būt īsts izaicinājums – aizsvīduši logi un ilgs gaidīšanas laiks, kamēr automašīnas salons kļūst silts. Bijušais automašīnu pārdevējs Pīts atklāj vienkāršu triku, kā dažu minūšu laikā sasildīt auto un atbrīvot logus no kondensāta.
1. solis: ieslēdz gaisa recirkulāciju
Vairums autovadītāju uzreiz palaiž ventilatoru uz maksimālo jaudu, taču Pīts iesaka vispirms pagaidīt. Svarīgākā, bet bieži aizmirstā funkcija ir gaisa recirkulācijas poga, kas parasti attēlota kā virpuļojoša bulta.
Recirkulāciju ieslēdz tikai pirmās 5–10 minūtes brauciena laikā, pēc tam atkal ļauj ieplūst svaigam gaisam. Rezultātā tiks iegūts silts automašīnas salons, patērējot mazāk enerģijas.
2. solis: ieslēdz gaisa kondicionieri
Tas var šķist neloģiski, taču A/C poga nav paredzēta tikai vasarai. Pīts uzsver, ka gaisa kondicionētājs ziemā palīdz sausināt salonā esošo gaisu un ātri novērš logu aizsvīšanu.
“Ja tavā auto ir A/C sistēma, tā ir visefektīvākā metode cīņā ar aizsvīdušiem logiem un aukstumu,” piebilst Pīts.
Apvienojot recirkulāciju ar A/C sistēmu, dažu minūšu laikā sasildīsi auto, atbrīvosies no logu kondensāta un ziemas rīta brauciens kļūs daudz ērtāks, drošāks un patīkamāks.