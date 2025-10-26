“Tu nevari braukt uz 250 km/h ar kaut kādu pastalu,” Timrots atklāj, kas jāņem vērā, iegādājoties automašīnas riepas 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” režisors un producents Pauls Timrots, dalījās ar padomiem, kas jāņem vērā, izvēloties automašīnas riepas. Tirmots norāda, ka ne visas riepas, kas pieejamas tirgū, ir piemērotas drošai brukšanai, dažas no tām pat netiek testētas, jo tām ir zema kvalitāte.
“Pirmkārt, ja gribi skatīties uz vācu, tad paskaties, viņi vispār ir pieminējuši nosaukumu,” norāda Timrots. Viņš skaidro, ka noteikti ir jāskatās, vai konkrētās riepas tiek testētas. Tas nozīmē, ka ražotāja produktiem ir jābūt pārbaudītiem gan laboratorijā, gan praksē, un jānodrošina droša veiktspēja augstos ātrumos. Bez šīs pārliecības var gadīties, ka riepa ātri nolietojas, vibrē vai ir nedrošas.
Timrots arī pievērsās ražotāju kompetencei. Viņš norādīja, ka svarīgi ir izvērtēt, vai uzņēmumam ir attīstības un izpētes departaments. Riepas, kas vienkārši kopē vecus modeļus no populāriem ražotājiem, var izskatīties labi uz papīra, bet ilgtermiņā tās būtiski atpaliks no kvalitātes, drošības un izturības ziņā.
Vēl viens būtisks aspekts ir automašīnas jauda un ātrums. Vācu automašīnām, kas var braukt ļoti lielā ātrumā, nepieciešamas riepas ar augstu ātruma indeksu un stabilu konstrukciju, tāpēc arī vācu ražojuma riepas, parasti tiek uzskatītas par augstas kvalitātes automašīnas riepām. “Viņi ir vienīgie pasaulē, kas drīkst braukt ar pilnu gāzi, viņiem rūp, lai riepa turas. Tu nevari braukt uz 250 ar kaut kādu pastalu,” skaidroja Timrots. Tas nozīmē, ka lētas vai nepārbaudītas riepas var būt bīstamas, ja mašīna spēj attīstīt lielu ātrumu.
Eksperts arī norādīja, ka Latvijā bieži pārmaksā par riepu īpašībām, kas patiesībā nav nepieciešamas ikdienas satiksmē. Ja valsts ceļu ierobežojumi ir 90 km/h, nav vajadzības maksāt par riepām, kas paredzētas 200–250 km/h. Tas nozīmē, ka daudzi autovadītāji iegādājas pārāk dārgas riepas, kas neatbilst reālajiem apstākļiem.