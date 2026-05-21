Dažviet piekrastē saglabāsies migla, bet kāda diena būs citviet? Laika prognoze ceturtdienai
Ceturtdien daudzviet Latvijā līs, vietām – galvenokārt valsts austrumos – iespējamas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.
Dažviet piekrastē gaidāma migla. Saglabāsies lēns vējš. Saulaināka diena būs Kurzemē un Latgales austrumos.
Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +12 grādiem dažviet piekrastē līdz +20..+23 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos.
Rīgā iespējams lietus, pūtīs lēns ziemeļu vējš. Gaiss iesils līdz +16 grādiem, pie jūras būs vēsāks un var veidoties migla.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals un atmosfēras fronte. Gaisa spiediens 1020-1023 hektopaskāli jūras līmenī.
Latvijas centrālajā un austrumu daļā vietām stipri līst
Agrā ceturtdienas rītā daudzviet Latvijas centrālajā un austrumu daļā līst, vietām līst stipri, austrumu novados reģistrēti arī daži zibens spērieni, liecina meteoroloģiskā informācija.
Debesis mākoņainas, daļā Kurzemes – skaidras. Vietām – sevišķi Kurzemē – sabiezējusi migla. Liepājas novērojumu stacijā reģistrēta redzamības pasliktināšanās līdz simts metriem.
Valda lēns vējš un bezvējš. Gaisa kvalitāte laba.
Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no +4,4 grādiem Stendē līdz +12,6 grādiem Dagdā. Ventspils lidostā tobrīd bija +3 grādi.
Rīgā apmācies un nedaudz lietains rīts, pūš lēns ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra +10..+11 grādi.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +11,2 grādiem Ventspilī līdz +18,6 grādiem Dagdā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 20. maijā bija +35..+36 grādi Portugālē un Spānijā. Vietām Somijā gaiss sakarsa līdz +30 grādiem, Krievijā – līdz +34 grādiem. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -7 grādi Alpu kalnos.