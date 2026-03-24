“Šis notikums valstij ir ļoti sāpīgs.” Kolumbijā nogāzusies armijas lidmašīna 0

LETA
7:43, 24. marts 2026
Kolumbijas dienvidos pirmdien nogāžoties militārā transporta lidmašīnai ar 125 cilvēkiem, vismaz 66 cilvēki ir gājuši bojā un vairāki desmiti ievainoti, paziņoja amatpersonas.

Lidmašīna “C-130 Hercules” avarēja neilgi pēc pacelšanās Puerto Legisamo pašvaldībā, kas atrodas netālu no dienvidu robežas ar Ekvadoru un Peru. Lidmašīnā atradās 125 cilvēki – 114 pasažieri un 11 apkalpes locekļi.

Ziņu avots bruņotajos spēkos pavēstīja, ka ir gājuši bojā 58 armijas karavīri, sešas gaisa spēku militārpersonas un divi policisti.

Vietējo mediju internetā izplatītajos attēlos bija redzams melns dūmu mākonis, kas paceļas no lauka, kur avarēja lidmašīna.

Uz avārijas vietu tika nosūtītas glābēju komandas un ir sākta izmeklēšana avārijas cēloņa noskaidrošanai.

Avārija notika pierobežas rajonā, kur pēdējās nedēļās pieredzēta aktīva militāra darbība, Kolumbijas un Ekvadoras armijām cīnoties pret narkotiku karteļiem un kaujiniekiem.

“Šis notikums valstij ir ļoti sāpīgs,” paziņoja aizsardzības ministrs Pedro Sančess. “Mēs ceram, ka mūsu lūgšanas palīdzēs mazināt sāpes.”

Šī ir otrā lidmašīnas “C-130 Hercules” avārija Dienvidamerikā nepilna mēneša laikā.

27. februārī Bolīvijas armijas kravas lidmašīna “C-130 Hercules” ar banknošu kravu nogāzās nolaišanās laikā pie Lapasas. Šajā avārijā gāja bojā vismaz 24 cilvēki.

