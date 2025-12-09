Krievijā nogāzusies militārā transportlidmašīna An-22 0
Krievijā Ivanovas apgabalā avarējusi militārā transportlidmašīna An-22, vēsta Krievijas mediji.
Lidmašīnā atradās septiņi cilvēki. Viņu liktenis nav zināms.
“Lidmašīna nogāzās neapdzīvotā vietā. Uz vietu, kur lidmašīna nogāzās, devusies meklēšanas un glābšanas komanda, lai noskaidrotu apkalpes likteni,” paziņoja Aizsardzības ministrija.
“Lai noskaidrotu visus lidmašīnas avārijas apstākļus, uz avārijas vietu izlido Krievijas gaisa spēku komisija,” informēja ministrija.
An-22 paredzēta ieroču, militārā aprīkojuma un karavīru pārvadāšanai lielos attālumos.
2024. gada vasarā Krievijas gaisa spēku vadība paziņoja, ka atlikušo An-22 lidmašīnu ekspluatācija tiks pārtraukta.