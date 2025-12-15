VIDEO. Lidmašīna avārijas nolaišanās laikā burtiski nosēžas uz braucoša auto Floridā 0

Automobiļa videoreģistrators Floridā ierakstījis satraucošu brīdi, kad neliela divu dzinēju lidmašīna veica avārijas nosēšanos uz šosejas un nolaižoties trāpīja braucošam automobilim.

Video redzams, kā lidaparāts mēģina nosēsties uz štata galvenā autoceļa Brevardas apgabalā, un nolaišanās brīdī uztriecas uz dienvidu virzienā braucošas automašīnas jumta.

Kā ziņo vietējie mediji, lidmašīna centās veikt avārijas nosēšanos pēc tam, kad lidmašīnai radušās dzinēja problēmas. Automašīnas vadītāja — 57 gadus veca sieviete — ar viegliem savainojumiem nogādāta slimnīcā, informēja glābšanas dienesti. Lidmašīnas pilots un pasažieris, abi 27 gadus veci vīrieši, negadījumā necieta, apstiprināja Floridas ceļu policija.

ASV Federālā aviācijas administrācija norādījusi, ka pilots pirms avārijas ziņojis par dzinēja defektiem. Nacionālā transporta drošības pārvalde (NTSB) piebildusi, ka lidmašīna bija devusies mācību lidojumā, taču tai pēkšņi zudusi jauda abos dzinējos.

NTSB ir uzsākusi notikušā izmeklēšanu.

