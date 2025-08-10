#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Federālās izmeklēšanas biroja direktors izteicies, ka Ķīna &#8220;dara visu iespējamo, lai izjauktu centienus atklāt globālās pandēmijas avotu&#8221;. Bet Pekina apsūdzējusi Vašingtonu politiskās manipulācijās un Ķīnas nomelnošanā.
Federālās izmeklēšanas biroja direktors izteicies, ka Ķīna “dara visu iespējamo, lai izjauktu centienus atklāt globālās pandēmijas avotu”. Bet Pekina apsūdzējusi Vašingtonu politiskās manipulācijās un Ķīnas nomelnošanā.
Foto: Alex Plavevski/EPA/SCANPIX

Situācija kļūst aizvien sliktāka: straujā čikungunjas vīrusa izplatība, pret kuru nav specifisku zāļu, izraisījusi paniku Ķīnā 0

LA.LV
21:25, 10. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Ķīnas Guandunas provincē kopš jūlija reģistrēti jau vairāk nekā 7000 čikungunjas vīrusa inficēšanās gadījumi. Cenšoties ierobežot infekcijas izplatību, vietējās varasiestādes īsteno piesardzības pasākumus, kas daudziem iedzīvotājiem atsauc atmiņā Covid-19 pandēmijas laiku, vēsta BBC.

Uzliesmojuma epicentrā Fošaņā, kurā mīt  desmit miljoni iedzīvotāju, pacientus izvieto slimnīcās īpaši aprīkotās gultās, kas no visām pusēm apsegtas ar moskīta tīkliem.

Pacienti tur tiek turēti vismaz nedēļu vai līdz brīdim, kad analīzēs vairs netiek konstatēta vīrusa klātbūtne.
Šie pasākumi ir nepieciešami, jo čikungunjas vīrusu pārnēsā odi. Tas izraisa drudzi un spēcīgas locītavu sāpes, un šie simptomi dažkārt var saglabāties pat vairākus gadus.

Lai gan tas neizplatās tieši no cilvēka uz cilvēku, inficēšanās notiek, kad ods, kas iepriekš saskāries ar slimu personu, iekož veselam cilvēkam.

Saskaņā ar Ķīnas amatpersonu sniegto informāciju, visiem inficētajiem šobrīd slimības simptomi ir viegli, un 95% pacientu tiek izrakstīti no slimnīcas aptuveni nedēļas laikā.

Tomēr šī valstī mazpazīstamā vīrusa parādīšanās ir radījusi pamatīgu satraukumu.

Lai gan čikungunjas uzliesmojumi ir samērā bieži sastopami Dienvidāzijā, Dienvidaustrumāzijā un Āfrikā, Ķīnā šis vīruss sastopams reti.

Tas pirmoreiz tika atklāts pirms 70 gadiem Tanzānijā, un tā nosaukums cēlies no makondu valodas, kurā tas aptuveni nozīmē “saliekties” vai “sagumt” — tieši šādu pozu nereti ieņem slimības nomocītie cilvēki.

Papildus Fošaņai saslimšanas gadījumi reģistrēti vēl vismaz divpadsmit citās Guandunas provinces pilsētās. Vienas nedēļas laikā vien fiksēti teju 3000 jaunu saslimšanu.

Vīruss jau ir šķērsojis provinces robežas – saslimšana konstatēta arī kaimiņos esošajā Honkongā, kur divpadsmit gadus vecam zēnam pēc Fošaņas apmeklējuma pēkšņi parādījās drudzis, izsitumi un locītavu sāpes.

Cīņa ar vīrusa pārnēsātājiem

Lai apturētu infekcijas izplatību, varasiestādes ir uzsākušas plašu cīņu ar odiem un aktīvi pārbauda vietas, kur varētu attīstīties odu kāpuri, piemēram, stāvošu ūdeņu tuvumā.

Ūdenstilpnes tiek apstrādātas ar insekticīdiem, savukārt iedzīvotājiem uzdots  izliet stāvošu ūdeni savās mājās – sākot ar puķu podu paliktņiem un beidzot ar kafijas automātiem.

 Par šīs prasības neievērošanu draud naudassods līdz 10 000 juaņu (aptuveni 1300 eiro).

Varasiestādes izmanto arī bioloģiskās metodes. Tiek veikta tā dēvēto “ziloņu odu” (suga, kas nevis kož cilvēkiem, bet pārtiek no citiem odu veidiem) izlaišana dabā. Tāpat ūdenskrātuvēs tiek ielaistas zivis, kas barojas ar odu kāpuriem – pagājušajā nedēļā vien Fošaņā tika izlaisti 5000 šādu zivju.

Sabiedrības reakcija – skepse un neizpratne

Atsevišķas kaimiņpilsētas iepriekš ieviesa 14 dienu pašizolāciju tiem, kuri bija apmeklējuši Fošaņu, taču šī prasība nu jau atcelta.

Lai gan piesardzības pasākumi ir mērķtiecīgi, sabiedrības reakcija ir neviennozīmīga.

Daži iedzīvotāji sociālajos tīklos tos salīdzina ar Covid-19 laika ierobežojumiem un apšauba to samērīgumu.

„Viss šķiet tik pazīstams. Bet vai tas tiešām ir nepieciešams?” retoriski vaicā kāds lietotājs Ķīnas sociālajā platformā Weibo. „Kāda jēga no karantīnas?” piebalso cits.

„Inficētais taču neskraidīs apkārt un nekodīs cilvēkiem!”

Tiesa, jāuzsver, ka Covid-19 pandēmijas laikā Ķīnā tika īstenoti nesalīdzināmi stingrāki ierobežojumi – cilvēki tika ieslēgti daudzdzīvokļu namos, pilsētas nonāca ilgstošā karantīnā un tamlīdzīgi.

Kas ir čikungunjas vīruss?

Čikungunjas vīruss izraisa slimību, kuras pirmie simptomi parasti parādās 3 līdz 7 dienas pēc inficēta oda koduma.

Slimības raksturīgākās pazīmes ir augsta temperatūra un spēcīgas locītavu sāpes.

Papildus var parādīties izsitumi, galvassāpes, muskuļu sāpes un locītavu pietūkums.

Lielākā daļa pacientu atveseļojas aptuveni nedēļas laikā. Tomēr dažos gadījumos locītavu sāpes var saglabāties mēnešiem un pat gadiem ilgi.

Smagāka slimības gaita visbiežāk novērojama jaundzimušajiem, gados vecākiem cilvēkiem un pacientiem ar hroniskām slimībām, piemēram, sirds un asinsvadu slimībām vai cukura diabētu.

Specifisku zāļu vai vakcīnas pret čikungunju nav; ārstēšana ir simptomātiska.

Nāves gadījumi ir ļoti reti.

Šobrīd vīruss ir izplatījies vairāk nekā 110 pasaules valstīs.

