Ko ēst smadzeņu veselībai: zinātnieki ir atklājuši negaidītu informāciju 0
Zinātnieki ir atklājuši, ka taukaini piena produkti, kas gadiem ilgi tika uzskatīti par veselīga uztura ienaidniekiem, izrādās pozitīvi ietekmē smadzenes. Jaunas uztura vadlīnijas iesaka izvēlēties piena produktus ar augstu tauku saturu, bet to lietošanā ievērot mērenību.
Nesen veiktā pētījumā izpētīta pilnpiena siera un krējuma lietošana uzturā ar zemāku demences risku. Tiek atzīmēts, ka šis pētījums ir līdz šim lielākais, kurā tika pētīta iespējamā saistība starp pilnpiena piena produktu patēriņu un demenci.
Lundas Universitātes zinātnieki Zviedrijā analizēja iegūtos datus no 27 670 cilvēkiem ar vidējo vecumu 58 gadi un sekoja viņiem līdzi 25 gadus.
Pētnieki salīdzināja demences diagnozes dalībnieku vidū, kuri dienā patērēja vismaz 50 gramus pilnpiena siera (apmēram divas šķēles), ar tiem, kuri patērēja mazāk nekā 15 gramus dienā. Pilnpiena sieri, kas satur vairāk nekā 20% tauku, ir Čedaras, Brī un Gaudas siers.
Dalībniekiem, kuri ēda visvairāk pilnpiena siera, bija par 13 % mazāks demences attīstības risks nekā tiem, kuri ēda vismazāk. Tiem, kuri ēda visvairāk pilnpiena siera, bija arī par 29 % mazāks vaskulārās demences, demences formas, ko izraisa smadzeņu asinsvadu bojājumi, bieži vien nelielu insultu rezultātā, attīstības risks.
Cilvēkiem, kuri katru dienu patērēja 20 gramus krējuma (apmēram 1,4 ēdamkarotes), bija arī par 16% mazāks demences attīstības risks nekā tiem, kuri to nelietoja.
Kāpēc pilnpiena siers var būt labs smadzenēm
Daži sieri ir bagāti ar K2 vitamīnu — uzturvielu, kas saistīta ar asinsvadu veselību. Diētas speciāliste Mišela Kinga Rīmere atzīmēja, ka, tā kā asinsvadu veselība ir saistīta ar demences risku, ir pamatoti pieņemt saistību starp pilnpiena siera lietošanu uzturā un demences risku.
Pētnieki norādīja, ka viņi nav pārliecināti, kāpēc pilnpiena siers un krējums varētu būt saistīti ar zemāku demences risku. Iespējamie skaidrojumi ietver atšķirības tauku saturā, uzturvielās un pārtikas matricā, kas var atšķirties starp piena produktiem ar zemu tauku saturu un beztauku saturu.
“Šie rezultāti liecina, ka ne visi piena produkti ir vienlīdzīgi smadzeņu veselības ziņā,” sacīja pētījuma līdzautore Emīlija Sonnestedta.
Vai siers tiešām var aizsargāt smadzenes?
Lai gan dažas sierā esošās uzturvielas var būt labas smadzenēm, ir svarīgi ņemt vērā visu uzturvielu klāstu, sacīja Rīmere. “Pilntauku piena produkti satur piesātinātos taukus, un gadu desmitiem ilgi pētījumi apstiprina ieteikumus ierobežot piesātināto tauku uzņemšanu to ietekmes uz holesterīna līmeni un sirds un asinsvadu slimību risku dēļ,” viņa piebilda.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!