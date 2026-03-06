VIDEO. Panda negrib atdot tūrista telefonu – soctīklotāji joko par viņa “atkarību no viedtālruņiem” 0
Ķīnas sociālajos tīklos plašu uzmanību izpelnījies video, kurā redzams, kā panda negrib šķirties no tūrista nejauši nomestā viedtālruņa.
Incidents noticis 22. februārī “Dujiangyan Panda Base” rezervātā Ķīnas dienvidrietumos, Sičuaņa provincē. Apmeklētājs filmēja pandu vārdā Qingling, kad nejauši nometa savu viedtālruni dzīvnieka aplokā.
Trīs gadus vecā panda ātri vien sagrāba telefonu un sāka ar to rotaļāties, it kā tā būtu viņa jaunā spēļmantiņa.
Brīžiem dzīvnieks to pat turēja tā, ka no malas izskatījās – panda mēģina uzņemt selfiju!
Zooloģiskā dārza darbinieki mēģināja telefonu atgūt, izmantojot garu satvērējknaibļu tipa instrumentu un kā kārumu piedāvājot burkānus, taču panda no jaunās rotaļlietas šķirties nesteidzās. Tā pat pamanījās apēst dažus kārumus, joprojām neatdodot telefonu.
Galu galā ierīci izdevās atgūt tikai tad, kad panda zaudēja interesi un to pameta.
Internetā cilvēki par redzēto jokoja. “Izskatās, ka panda kļuva atkarīga no viedtālruņa tāpat kā mēs,” rakstīja kāds komentētājs. Taču citi pauda bažas, ka situācija varēja būt bīstama. “Tas nav smieklīgi. Panda varēja mēģināt to apēst un saslimt. Cilvēkiem jābūt izglītotiem un nedrīkst neko mest dzīvnieku aplokos,” norādīja kāds cits lietotājs.